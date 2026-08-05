كان في استقباله حشد من جماهير النادي العنابي والأزرق

قدم.. محمد صلاح يصل إسطنبول تمهيدا للانضمام إلى طرابزون سبور كان في استقباله حشد من جماهير النادي العنابي والأزرق

إسطنبول / الأناضول

وصل لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح مدينة إسطنبول، الأربعاء، تمهيدا لإتمام تعاقده مع نادي طرابزون سبور التركي.

وحطّ صلاح (34 عاما) في مطار أتاتورك قادما على متن طائرة خاصة من جزيرة ميكونوس اليونانية، حيث كان يقضي عطلته.

وكان في استقبال اللاعب المصري حشد من جماهير النادي العنابي والأزرق.

وظهر صلاح مرتديا قميص طرابزون سبور، وحيّا الجماهير وقاد الهتاف الثلاثي التقليدي: "يا الله، بسم الله"، وسط أجواء من الفرح الكبير.

وعقب تحيته الجماهير، غادر اللاعب المصري المطار في سيارة رئيس نادي طرابزون سبور أرطغرل دوغان.

ومن المنتظر أن يوقع النادي عقدا لمدة عامين مع صلاح، بعد خضوعه لفحص طبي في مستشفى ماسلاك أجي بادم.

كما يُتوقع أن يتوجه صلاح مساءً إلى مدينة طرابزون برفقة دوغان وأعضاء مجلس إدارة النادي، على أن تُقام غدا مراسم توقيع مفتوحة أمام الجماهير في ملعب بابارا بارك.