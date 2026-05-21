قدم.. مانويل نوير يعود لصفوف المنتخب الألماني في كأس العالم 2026 بعد اعتزاله اللعب دوليا في عام 2024 ليشارك للمرة الخامسة في المونديال

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

انضم حارس المرمى المخضرم مانويل نوير، الخميس، وبشكل مفاجئ إلى تشكيلة ألمانيا المكونة من 26 لاعبا والمشاركة في كأس العالم 2026، حيث عاد من اعتزاله الدولي ليلعب في البطولة للمرة الخامسة تواليا.

وكان اللاعب البالغ 40 عاما اعتزل اللعب الدولي في العام 2024، لكن المدرب جوليان ناجلسمان أكد أن الفائز بكأس العالم سيكون الخيار الأول متقدما على أوليفر باومان في بطولة هذا الصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويعد حارس مرمى بايرن ميونخ هو العضو الوحيد المتبقي من الفريق الذي فاز بكأس العالم عام 2014، بعد أن استبعد ماتياس جينتر، لاعب فرايبورغ وهو فائز آخر بكأس العالم 2014 من القائمة، حيث تم تفضيل مالك ثياو لاعب نيوكاسل في مركز قلب الدفاع.

وعلى الرغم من عودة نوير القائد السابق للمنتخب الألماني الذي شغل المنصب لفترة طويلة، إلا أن زميله جوشوا كيميتش سيحتفظ بشارة القيادة في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

في الوقت نفسه حافظ ليروي ساني، الجناح السابق لمانشستر سيتي وبايرن ميونخ، والذي يلعب الآن في غالاطة سراي التركي، على مكانه في التشكيلة الأساسية.

تم استبعاد حارس مرمى بايرن ميونخ البديل، جوناس أوربيج، من التشكيلة بعد استدعائه للمباريات الودية في مارس، لكنه سيسافر مع الفريق للمساعدة في التدريبات خلال البطولة.

ويعود جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ إلى تشكيلة المنتخب الألماني بعد غيابه عن المباريات الودية التي خاضها المنتخب الألماني في مارس/آذار الماضي بسبب تعافيه من كسر في الكاحل.

وقد اختار ناغلسمان تشكيلة هجومية قوية تضم العديد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك كاي هافيرتز، لاعب أرسنال بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وفلوريان فيرتز من ليفربول ، ونيك وولتميد من نيوكاسل .

كما تم استدعاء لاعب بايرن ميونخ الشاب لينارت كارل، البالغ من العمر 18 عاما، للمشاركة في بطولة كبرى لأول مرة، فيما يغيب مهاجم بايرن ميونخ، سيرج جنابري، بسبب إصابة في الفخذ، وكذلك حارس مرمى برشلونة، مارك أندريه تير شتيغن.

ويلعب منتخب "المانشافت" في المجموعة الخامسة بكأس العالم والتي تنطلق يوم 11 يونيو/حزيران المقبل، إلى جانب منتخبات كوراساو وكوت ديفوار والإكوادور.

وضمت تشكيلة المنتخب الألماني في حراسة المرمى: أوليفر باومان ( هوفنهايم )، مانويل نوير (بايرن ميونخ)، ألكسندر نويبل (شتوتجارت).

في الدفاع: فالديمار أنطون (بوروسيا دورتموند)، ناثانيال براون (أينتراخت فرانكفورت)، جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ)، ديفيد راوم (لايبزيغ)، أنطونيو روديجر (ريال مدريد)، نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند)، جوناثان تاه (بايرن ميونخ)، مالك ثياو (نيوكاسل).

لاعبو الوسط: نديم أميري (ماينز)، ليون جوريتزكا (بايرن ميونخ)، باسكال جروس (برايتون)، جيمي ليولينج (شتوتغارت)، جمال موسيالا (بايرن ميونخ)، فيليكس نميشا (بوروسيا دورتموند)، ألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونخ)، أنجيلو ستيلر (شتوتغارت)، فلوريان فيرتز (ليفربول).

المهاجمون: ماكسيميليان بيير (بوروسيا دورتموند)، كاي هافيرتز (أرسنال)، لينارت كارل (بايرن ميونخ)، ليروي ساني (غالاطة سراي)، دينيز أونداف (شتوتغارت)، نيك وولتميد (نيوكاسل).