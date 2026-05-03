قدم.. مانشستر يونايتد يفوز على ليفربول ويضمن تأهله لدوري الأبطال بعدما تغلب عليه بثلاثية لهدفين في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

سجل اللاعب الشاب كوبي ماينو، هدفا حاسما ليمنح فريق مانشستر يونايتد فوزا مثيرا أمام ضيفه ليفربول بثلاثية لهدفين، الأحد، على ملعب "أولد ترافورد"، في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بهذه النتيجة، ضمن يونايتد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما رفع رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث، ويتقدم بفارق 12 نقطة على بورنموث سادس الترتيب قبل ثلاث جولات من النهاية.

في المقابل، تجمد رصيد ليفربول عند 58 نقطة، بتلقيه خسارته الحادية عشرة في المسابقة هذا الموسم، ليظل في المركز الرابع متفوقا بفارق الأهداف على أستون فيلا، الذي يستضيف توتنهام هوتسبير في وقت لاحق اليوم.

فرض يونايتد سيطرته على الشوط الأول والذي أنهاه بالتقدم بهدفين دون رد، إذ افتتح البرازيلي ماتيوس كونيا، التسجيل مبكرا في الدقيقة السادسة، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

وضاعف السلوفيني بنجامين سيسكو، النتيجة للشياطين الحمر في الدقيقة 14 عندما اصطدمت به الكرة، بعد تصدي من الحارس فريدي وودمان، لعرضية البرتغالي برونو فيرنانديز، لتستقر داخل المرمى.

وفي الشوط الثاني، انتفض ليفربول لينجح المجري دومينيك سوبوسلاي، في تقليص الفارق بعد مجهود فردي رائع وتسديدة منخفضة في الدقيقة 47، قبل أن يدرك الهولندي كودي غاكبو التعادل في الدقيقة 56 بعد خطأ فادح من سيني لامينز حارس يونايتد.

وتمكن كوبي ماينو، من إعادة التقدم مجددا ليونايتد في الدقيقة 77، بتسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء بقليل، بعد أن وصلته كرة من تشتيت خاطئ من جانب الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر.

وتعد هذه المرة الأولى منذ 10 سنوات التي يفوز فيها يونايتد ذهابا وإيابا على ليفربول في الدوري، ويحتاج ليفربول إلى أربع نقاط كحد أقصى لضمان إنهاء الموسم ضمن الخمسة الأوائل، مع تبقي مباريات أمام تشيلسي وأستون فيلا وبرينتفورد.