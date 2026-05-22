بعقد لمدة عامين حتى 2028، بعد قيادة الشياطين الحمر للمركز الثالث في الدوري الانجليزي الممتاز والتأهل لدوري أبطال أوروبا

قدم.. مانشستر يونايتد يعين مايكل كاريك مدربا دائما للفريق الأول بعقد لمدة عامين حتى 2028، بعد قيادة الشياطين الحمر للمركز الثالث في الدوري الانجليزي الممتاز والتأهل لدوري أبطال أوروبا

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تعاقد نادي مانشستر يونايتد، الجمعة، مع مايكل كاريك المدرب المؤقت لفريقه الأول لكرة القدم بشكل دائم لمدة عامين، بعد نجاحه في قيادة "الشياطين الحمر" في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النادي الإنجليزي في بيان: "يسرنا الإعلان أن مايكل كاريك سيستمر في منصبه كمدرب رئيسي للفريق الأول للرجال، بعد توقيعه عقدا جديدا يمتد حتى العام 2028".

وتولى المدرب السابق لميدلسبره البالغ 44 عاما المسؤولية مؤقتا بعد إقالة البرتغالي روبن أموريم من منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، وقد حقق التأهل لدوري أبطال أوروبا بفضل سلسلة نتائج رائعة.

وتمكن يونايتد تحت قيادة كاريك من احتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه المثير الأحد على نوتينغهام فورست، حيث فاز في 11 مباراة من أصل 16 مباراة قادها.

ولم يحقق أي ناد من أندية الدرجة الأولى نقاطا أكثر من الـ 36 نقطة التي جمعها يونايتد منذ تعيين كاريك في 13 يناير، لذلك تم ترشيحه ضمن قائمة مختصرة تضم 6 مرشحين لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وكان مانشستر يونايتد في حالة من الفوضى عندما تمت إقالة أموريم، حيث أدت النتائج السيئة والخلافات حول تكتيكات وتشكيلة المدرب البرتغالي إلى توتر متزايد في العلاقة مع مسؤولي النادي في نهاية فترة ولايته التي استمرت 14 شهرا.

وكاريك، الذي تولى أيضا منصب المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد لمدة 3 مباريات بعد إقالة أولي جونار سولشاير في عام 2021، أبهر الجميع بعمله داخل الملعب وخارجه.

وأمضى وهو لاعب خط الوسط الإنجليزي السابق 12 عاما في أولد ترافورد كلاعب، وفاز بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي.