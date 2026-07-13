حتى 2031 مع خيار التمديد لعام إضافي، في أولى صفقات "الشياطين الحمر" في الموسم الجديد..

قدم.. مانشستر يونايتد يضم البرازيلي أندريه سانتوس لخمس سنوات حتى 2031 مع خيار التمديد لعام إضافي، في أولى صفقات "الشياطين الحمر" في الموسم الجديد..

إسطنبول/ أحمد حسن / الأناضول



أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الاثنين، تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي أندريه سانتوس، قادما من تشيلسي، بعقد يمتد حتى صيف 2031، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وقال النادي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "يسر مانشستر يونايتد أن يؤكد انضمام أندريه سانتوس إلى النادي، رهنا بإتمام إجراءات التسجيل. وقع اللاعب الدولي البرازيلي عقدا حتى يونيو/ حزيران 2031، مع خيار التمديد لمدة عام آخر".

ويبلغ سانتوس من العمر 22 عاما، وانضم إلى تشيلسي قادما من فاسكو دا غاما البرازيلي في يناير/ كانون الثاني 2023، قبل أن يقضي فترات إعارة مع أندية فاسكو دا غاما ونوتينغهام فورست الإنجليزي وستراسبورغ الفرنسي.

وخاض اللاعب 47 مباراة بقميص تشيلسي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ويعد سانتوس أولى صفقات "الشياطين الحمر" استعدادا للموسم الجديد، ومن المنتظر أن ينضم إلى معسكر الفريق خلال فترة الإعداد المقبلة.

وبحسب تقارير إعلامية إنجليزية، بلغت القيمة الثابتة للصفقة 56.3 مليون يورو، إضافة إلى 2.4 مليون يورو كحوافز ومتغيرات، فيما احتفظ تشيلسي بنسبة 10 بالمئة من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب.