قدم.. مانشستر يونايتد يتغلب على نوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي بثلاثية لهدفين في الجولة السابعة والثلاثين من المسابقة في مباراة الوداع الأخير للبرازيلي كاسيميرو على ملعب "أولد ترافورد"..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

عزز فريق مانشستر يونايتد موقعه في المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه نوتينغهام فورست بثلاثية لهدفين، الأحد، على ملعب "أولد ترافورد" في الجولة السابعة والثلاثين للمسابقة.

الفوز هو الرابع للشياطين الحمر في آخر 5 مباريات في الدوري، ليرفعوا رصيدهم إلى 68 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد نوتينغهام فورست عند 43 نقطة بتلقيه خسارته الـ16 هذا الموسم، في المركز السادس عشر.

المباراة كانت الختامية لليونايتد، الذي ضمن تأهله لدوري أبطال أوروبا، على ملعب "أولد ترافورد" هذا الموسم، لذلك شهدت الوداع الأخير لنجم خط الوسط البرازيلي كاسيميرو الذي كان قد اعلن رحيله عن النادي بنهاية الموسم.

افتتح الظهير الأيسر لوك شو باب التسجيل ليونايتد مبكرا في الدقيقة الخامسة بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء، وأدرك نوتينغهام فورست التعادل في الدقيقة 53 بواسطة البرازيلي موراتو برأسية بعد عرضية إليوت أندرسون.

واستعاد أصحاب الأرض التقدم في الدقيقة 55 عبر البرازيلي ماتيوس كونيا وسط جدل تحكيمي، بعد أن أظهرت لقطة الإعادة بوضوح لمسة يد على الكاميروني برايان مبيومو في بداية الهجمة.

واستدعت تقنية حكم الفيديو المساعد الحكم مايكل سالزبري لمراجعة اللقطة على الشاشة، لكنه أصر على احتساب الهدف، بداعي أن لمسة اليد كانت غير متعمدة.

وضاعف مبيومو النتيجة بتسجيل الهدف الثالث ليونايتد في الدقيقة 76، بعد تمريرة حاسمة من البرتغالي برونو فيرنانديز الذي وصل إلى 20 تمريرة حاسمة في موسم واحد بالمسابقة، وعادل الرقم القياسي المسجل باسم كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي السابق وتييري هنري أسطورة أرسنال.

وقلص مورغان غيبس وايت، الذي ارتدى واقيا للوجه بسبب الإصابة، النتيجة لفورست في الدقيقة 78 بلمسة رائعة من حافة منطقة الشباك بعد تمريرة أخرى من أليوت أندرسون.