حتى صيف 2031 في ثالث صفقات الشياطين الحمر هذا الصيف..

قدم.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع يوري تيليمانس قادما من أستون فيلا حتى صيف 2031 في ثالث صفقات الشياطين الحمر هذا الصيف..

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أكمل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الثلاثاء، إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الدولي البلجيكي يوري تيليمانس، قادما من أستون فيلا، بعقد يمتد حتى صيف عام 2031.

وقال النادي، في بيان: "يسر مانشستر يونايتد أن يؤكد انضمام يوري تيليمانس إلى الفريق، رهنا باستكمال إجراءات التسجيل، بعد توقيعه عقدا يمتد حتى يونيو/ حزيران 2031".

وانضم تيليمانس (29 عاما) إلى أستون فيلا عام 2023 في صفقة انتقال حر قادما من ليستر سيتي، وخاض بقميص الفريق 134 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف، وقدم 24 تمريرة حاسمة.

وخلال فترة وجوده مع أستون فيلا، ساهم في تأهل الفريق مرتين إلى دوري أبطال أوروبا، وبلوغه الدور ربع النهائي في البطولة، كما توج بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، وسجل الهدف الأول لفريقه في المباراة النهائية أمام فرايبورغ.

وشارك تيليمانس مع المنتخب البلجيكي في نهائيات كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وخاض خمس مباريات بصفته قائد المنتخب، وسجل هدفين في الفوز على السنغال بنتيجة 3-2 في دور الـ32، قبل أن يغيب عن مواجهة إسبانيا في ثمن النهائي بسبب الإصابة.

ويعد تيليمانس ثالث صفقات مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع البرازيلي أندريه سانتوس قادما من تشيلسي، والحارس كارل دارلو من ليدز يونايتد.