قدم.. مانشستر سيتي يمدد عقد فيل فودين حتى عام 2030 غاب فودين عن قائمة المنتخب الإنجليزي التي اختارها المدرب الألماني توماس توخيل للمشاركة في مونديال 2026..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الأربعاء، تمديد عقد لاعب خط وسطه فيل فودين لمدة أربع سنوات، ليستمر مع الفريق حتى عام 2030.

وقال النادي، عبر موقعه الإلكتروني، إن "فيل فودين وقع عقدا جديدا لمدة أربع سنوات سيبقيه في ملعب الاتحاد حتى عام 2030"، بعدما كان عقده السابق ينتهي في صيف العام المقبل.

وأضاف أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، والمشجع لمانشستر سيتي منذ طفولته، يواصل ارتباطه بالنادي الذي انضم إلى أكاديميته وهو في التاسعة من عمره.

وكان المدرب الإسباني بيب غوارديولا منح فودين فرصة الظهور الأول مع الفريق الأول في موسم 2017 عندما كان في السابعة عشرة من عمره، ومنذ ذلك الحين خاض 369 مباراة بقميص مانشستر سيتي، سجل خلالها 110 أهداف.

ويعد فودين من أكثر اللاعبين تتويجا في تاريخ النادي، بعدما أحرز 20 لقبا، بينها ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخمسة في كأس الرابطة، وثلاثة ألقاب في كل من كأس الاتحاد الإنجليزي ودرع الاتحاد الإنجليزي، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

كما حصد لاعب الوسط عدة جوائز فردية، أبرزها جائزة أفضل لاعب في العام من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، وجائزة رابطة كتاب كرة القدم، وجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، جميعها عن موسم 2023-2024.

وفي مايو/أيار 2026، أصبح فودين سادس لاعب يصل إلى 100 مساهمة تهديفية مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما دخل قائمة تضم 20 لاعبا فقط سجلوا 100 هدف أو أكثر مع النادي على مدار تاريخه الممتد لـ132 عاما.

ورغم ذلك، غاب فودين عن قائمة المنتخب الإنجليزي التي اختارها المدرب الألماني توماس توخيل للمشاركة في كأس العالم خلال مايو/أيار الماضي، عقب موسم شهد تراجعا في مشاركاته، إذ بدأ أساسيا في 23 مباراة فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز.