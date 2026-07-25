العقد الجديد يمتد 5 سنوات، ليبقيه في ملعب "الاتحاد" حتى عام 2031

قدم.. مانشستر سيتي يجدد عقد مدافعه الأوزبكي عبد القادر خوسانوف العقد الجديد يمتد 5 سنوات، ليبقيه في ملعب "الاتحاد" حتى عام 2031

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



أعلن مانشستر سيتي، وصيف بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، السبت، أن مدافعه الأوزبكي عبد القادر خوسانوف وقع عقدا جديدا مع النادي لمدة خمس سنوات، يبقيه في ملعب "الاتحاد" حتى 2031

وقال السيتي عبر موقعه الإلكتروني: "وقع عبد القادر خوسانوف عقدا جديدا لمدة خمس سنوات مع مانشستر سيتي، مما يبقيه في النادي حتى عام 2031".

وانضم المدافع الدولي الأوزبكي البالغ من العمر 22 عاما، للسيتي في يناير/ كانون الثاني 2025 قادما من لانس الفرنسي، حيث وصل عدد مشاركاته على مدار 18 شهرا إلى 47 مباراة وسجل هدفا واحدا.

وساعد خوسانوف فريق مانشستر سيتي على الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة في الموسم الماضي، بالإضافة إلى احتلاله المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلف أرسنال.

ودوليا، شارك خوسانوف في 30 مباراة دولية مع منتخب أوزبكستان، وكان عنصرا مؤثرا في تأهله لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث لعب في جميع مباريات الفريق في البطولة.



ويعد خوسانوف ثاني لاعب في صفوف السيتي يلتزم بمستقبله طويل الأمد مع النادي هذا الأسبوع بعد أن وقع مهاجم إنجلترا فيل فودين عقدا جديدا لمدة أربع سنوات.