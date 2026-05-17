قدم.. مانشستر سيتي يتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

حقق فريق مانشستر سيتي لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه، بفوزه على تشيلسي بهدف دون رد، السبت، على ملعب "ويمبلي" بلندن، في المباراة النهائية من البطولة.

دخل السيتي نهائي كأس الاتحاد للموسم الرابع تواليا في إنجاز غير مسبوق، بحثا عن تعويض خسارته اللقب في آخر نسختين قبل مباراة اليوم، وكانتا أمام جاره مانشستر يونايتد بنتيجة 1-2، ثم كريستال بالاس 0-1 تواليا.

بهذا التتويج، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 8 ألقاب في المسابقة وعادل عدد بطولات كل من تشيلسي، وليفربول وتوتنهام، خلف أرسنال 14 ومانشستر يونايتد 13 لقبا، وهو اللقب العشرون لغوارديولا مع الفريق منذ وصوله إلى النادي قبل عقد من الزمن.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أن نجح تشيلسي في تحجيم هجوم السيتي، إذ دافع لاعبوه بشكل جيد في وقت افتقد فيه فريق المدرب بيب غوارديولا الفاعلية أمام المرمى، لذلك انعدمت الفرص الخطيرة على المرميين.

لكن بمرور الوقت، بدأ مانشستر سيتي في تهديد مرمى "البلوز" بشكل أكثر خطورة، خصوصا بعد دخول الفرنسي ريان شرقي بدلا من المصري عمر مرموش، والكرواتي ماتيو كوفاسيتش محل الإسباني رودري.

وجاءت الدقيقة 72 لتشهد معها كسر التعادل، فمن هجمة مرتدة سريعة، نجح السيتي في استغلال عدم تمركز لاعبي تشيلسي بشكل صحيح، ومرر هالاند كرة عرضية أرضية إلى الغاني أنطوان سيمينيو، الذي قابلها بلمسة فنية بكعب القدم ليسجل هدف البطولة.