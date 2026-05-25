إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أحرز فريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تعادل أمام مضيفه الجيش الملكي المغربي بهدف لمثله، الأحد، بالرباط في إياب الدور النهائي.



واستفاد الفريق الجنوب إفريقي من سابق فوزه على أرضه في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ليتفوق في مجموع المباراتين بنتيجة 2-1، ليستعيد اللقب الغائب منذ 10 سنوات، كما عوض خسارة نهائي النسخة الماضية أمام بيراميدز المصري.



في المقابل، أخفق الفريق المغربي في تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ 41 عاما بعد أن أهدر كل الفرص المتاحة لتحقيق الفوز بفارق مريح رغم الدعم الجماهيري الهائل في ملعب "الأمير مولاي عبدالله".

انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، إذ افتتح الجيش الملكي التسجيل عبر محمد ربيع حريمات في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد إثر ارتكاب ديفاين لونغا خطأ ضد رضا سليم داخل المنطقة.

وفي الوقت الذي بدا فيه الفريق المغربي الأقرب لإنهاء الشوط متفوقا، انتفض صنداونز في الأنفاس الأخيرة، حيث أدرك التعادل بواسطة تيبوهو في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، مستغلًا هفوة دفاعية داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، أهدر محمد حريمات فرصة ذهبية لمنح الجيش الملكي التقدم في النتيجة بعد إضاعته ركلة جزاء في الدقيقة 77، ليحافظ الفريق الجنوب إفريقي على أفضليته حتى صافرة النهاية.

وأصبح هذا اللقب هو الثاني لصنداونز في دوري أبطال إفريقيا، بعد التتويج بالبطولة عام 2016 على حساب الزمالك المصري، ليضمن مكافأة قياسية بالبطولة تبلغ 6 ملايين دولار، وسيواجه اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي.