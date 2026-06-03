قدم.. مارادونا وكرويف يتصدران قائمة أفضل لاعبي الوسط بتاريخ المونديال

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مع اقتراب انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يبرز عدد من أساطير خط الوسط الذين تركوا بصمة خالدة في تاريخ البطولة، يتقدمهم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا والهولندي يوهان كرويف.

ويعد مارادونا أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كأس العالم، بعدما قاد الأرجنتين إلى التتويج بلقب نسخة 1986، وأسهم في بلوغ منتخب بلاده النهائي عام 1990. كما ارتبط اسمه بهدف "يد الله" وهدفه الفردي الشهير في مرمى إنجلترا خلال مونديال المكسيك.

ويبرز كرويف بين أبرز لاعبي الوسط في تاريخ البطولة، إذ قاد هولندا إلى نهائي كأس العالم 1974، وارتبط اسمه بمفهوم "الكرة الشاملة"، قبل أن يواصل تأثيره في عالم كرة القدم مدربا بعد اعتزاله.

وتضم القائمة أيضا الفرنسي ميشيل بلاتيني، أحد أبرز صناع اللعب في ثمانينات القرن الماضي، والإنجليزي بوبي تشارلتون الذي كان من الركائز الأساسية لمنتخب بلاده المتوج بلقب 1966.

كما تضم الألماني لوثار ماتيوس، صاحب المشاركات الخمس في كأس العالم، والروماني غيورغي هاغي الذي قاد منتخب بلاده إلى أفضل إنجازاته في البطولة ببلوغ ربع النهائي عام 1994.

ويحضر الفرنسي زين الدين زيدان ضمن أبرز لاعبي الوسط في تاريخ المونديال، بعدما قاد فرنسا إلى لقب 1998 وساهم في بلوغ نهائي 2006، إلى جانب البلجيكي إنزو شيفو الذي شارك في أربع نسخ من البطولة.

وتشمل القائمة كذلك البرازيلي زيكو، الملقب بـ"بيليه الأبيض"، والبرازيلي سقراطس الذي اشتهر بذكائه الكروي وقدراته الفنية، فضلا عن الألماني بيير ليتبارسكي المتوج بلقب كأس العالم 1990.