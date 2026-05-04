قدم.. ليون يتخطى رين في سباق التأهل لدوري الأبطال بالفوز برباعية مقابل هدفين في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسي..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

حقق فريق أولمبيك ليون فوزا مهما على ضيفه ستاد رين برباعية لهدفين في الدوري الفرنسي لكرة القدم، الأحد، على ملعب "غروباما" في الجولة الـ32، ليعزز فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وواصل ليون سلسلة انتصاراته للمباراة الرابعة تواليا في المسابقة، ليرفع رصيده إلى 60 نقطة ويقفز للمركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا، مستفيدا من تعثر ليل الذي تراجع للمركز الرابع برصيد 58 نقطة بالتعادل مع لو هافر.

في المقابل، تجمد رصيد رين عند 56 نقطة في المركز الخامس، إثر تلقيه أول خسارة بعد أربعة انتصارات متتالية، ليتلقى ضربة قوية لآماله في التأهل لدوري الأبطال قبل آخر جولتين من مشوار الدوري الفرنسي هذا الموسم.

تقدم رين بهدف مبكر في الدقيقة السادسة سجله النجم الأردني موسى التعمري بتسديدة رائعة مباشرة بيسراه من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من إستيبان ليباول مانحا التفوق للضيوف.

وأدرك الأوكراني رومان ياريمتشوك هدف التعادل في الدقيقة 37 برأسية بعد تمريرة من كورنتين توليسو، قائد ليون، قبل أن يضيف توليسو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتفوق ليون بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، تمكن رين من معادلة النتيجة في الدقيقة 48، عبر إستيبان ليباول بتسديدة بالقدم اليمنى من منتصف منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من موسى التعمري، ليرفع ليباول رصيده إلى 19 هدفا في صدارة هدافي المسابقة.

ولكن ليون استعاد تقدمه مجددا بإحراز هدفين آخرين، سجلهما البرتغالي أفونسو موريرا والبرازيلي إندريك، المعار من ريال مدريد الإسباني، في الدقيقتين 52 و75، ليقودا الفريق إلى الفوز بنتيجة المباراة وحصد النقاط الثلاثة.