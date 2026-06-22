إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم لكرة القدم، بعد تسجيله هدفا في الدقيقة 38 من مباراة منتخب بلاده أمام النمسا، الاثنين، ضمن مونديال 2026.

ورفع ميسي رصيده إلى 17 هدفا، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه (16 هدفا) منذ عام 2014.

وأضاع ميسي الحائز على الكرة الذهبية 8 مرات فرصة مبكرة في الدقيقة الـ9 لتحطيم الرقم القياسي، عندما ااحتسبت ركلة جزاء لزميله لاوتارو مارتينيز، لكنه سدد الكرة خارج المرمى بجوار القائم الأيسر.

وجاء الهدف التاريخي بعد محاولات مكثفة من جانب منتخب "الألبيسيليستي" لفك التكتل الدفاعي النمساوي، عندما مرر فاكوندو ميدينا كرة عرضية على حدود منطقة الجزاء، ليحولها ميسي من لمسة واحدة بتسديدة أرضية قوية في الشباك.

ووضع ميسي نفسه في دائرة المنافسة على هذا الإنجاز التاريخي بعد تسجيله ثلاثة أهداف في فوز الأرجنتين الافتتاحي على الجزائر الأسبوع الماضي، ليتقدم من المركز الرابع إلى الصدارة قبل أن ينفرد بالرقم القياسي في مباراة النمسا.

ويخوض قائد "التانغو" النسخة السادسة من كأس العالم في مسيرته، بالتساوي مع البرتغالي رونالدو، كما رفع رصيده إلى 28 مباراة في المونديال، مسجلا رقما قياسيا جديدا في عدد المشاركات بالمنافسة العالمية.

وبعد عشرين عاما من ظهوره الأول في كأس العالم وهو في الثامنة عشرة من عمره في ألمانيا 2006، تألق ميسي مجددا، وقدم أداء قويا في مباراته رقم 201 مع منتخب بلاده.