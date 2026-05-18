قدم.. ليونيل ميسي يقود إنتر ميامي لتحقيق أول فوز بملعبه بتسجيل هدف وصناعة آخر في الانتصار على بورتلاند تمبرز بهدفين دون رد في الدوري الأمريكي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا وصنع آخر ليقود فريق إنتر ميامي لتحقيق أول فوز على ملعبه "نو ستاديوم" أمام ضيفه بورتلاند تمبرز بهدفين دون رد، الاثنين، في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

والفوز هو الثالث تواليا لإنتر ميامي والأول له على ملعبه بعد 3 تعادلات وخسارة، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة متقدما إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الشرقية من المسابقة بعد 14 جولة.

وقدم الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات أداء استثنائيا آخر حيث سجل هدفا في الدقيقة 31 بعد تمريرة حاسمة من لاعب الوسط الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا، قبل أن يتحول إلى صانع أهداف في الدقيقة 42 بتقديم تمريرة للمكسيكي جيرمان بيرتيرامي سجل منها الهدف الثاني.

ومدد ميسي سجله التهديفي إلى أربع مباريات متتالية، بعد تسجيله هدفين في مرمى سينسيناتي (5-3) وهدفين في مرمى تورنتو (4-2) وأورلاندو سيتي (3-4)، رافعا رصيده هذا الموسم إلى 12 هدفا و5 تمريرات حاسمة في 13 مباراة.

ووصل رصيد النجم الأرجنتيني إلى 910 أهداف في مسيرته الكروية خلال 1154 مباراة رسمية، مقارنة بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، الذي يملك 971 هدفا في 1322 مباراة في مسيرته مع الأندية والمنتخبات.

وتشمل حصيلة ميسي التاريخية 672 هدفا مع برشلونة، و116 هدفا مع منتخب الأرجنتين، و89 هدفا مع إنتر ميامي، و32 هدفا مع باريس سان جيرمان، كما سجل المهاجم 412 تمريرة حاسمة طوال مسيرته.