قدم.. ليل يهدر نقطتين ثمينتين في سباق التأهل لدوري الأبطال بعد تعادله بملعبه أمام لو هافر المتعثر بهدف لمثله في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسي

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أهدر فريق ليل الفرنسي نقطتين ثمينتين في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، بعدما تعادل أمام ضيفه لو هافر بهدف لمثله، الأحد، على ملعب "بيير موروا"، في الجولة الـ32 من الدوري الفرنسي.

ومدد ليل سلسلة مبارياته التي لم يهزم فيها في الدوري إلى 12 مباراة متتالية (7 انتصارات و5 تعادلات)، إلا أن نتيجة التعادل جاءت محبطة بعد أن أخفق الفريق في توسيع فارق النقاط أمام منافسيه على مقاعد دوري الأبطال.

ورفع أصحاب الأرض رصيدهم إلى 58 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بفارق نقطة واحدة أمام أولمبيك ليون الرابع ونقطتين عن ستاد رين الخامس، اللذين يلتقيان معا لاحقا، فيما رفع لو هافر رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع عشر.

سيطر ليل على مجريات اللعب منذ البداية وأهدر لاعبوه العديد من الفرص السهلة للتسجيل، قبل أن يهز الدولي الأيسلندي هاكون أرنار هارلدسون، الشباك بالهدف الأول في الدقيقة 29 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

لكن فرحة فريق ليل لم تستمر سوى 4 دقائق فقط، بعد أن نجح لو هافر، على عكس سير المباراة، في إدراك التعادل بأول تسديدة له في المباراة عبر السنغالي عيسى سوماري، برأسية في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني، كثف ليل من ضغطه الهجومي بحثا عن هدف الفوز، ووقفت العارضة حائلا أمام تسديدة هارالدسون، لتمر الدقائق وسط هدوء من الجانبين حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل.