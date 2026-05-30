بعد إخفاق الفريق في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وإنهاء الموسم في المركز الخامس

قدم.. ليفربول يقيل مدربه الهولندي آرني سلوت بعد إخفاق الفريق في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وإنهاء الموسم في المركز الخامس

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أقال نادي ليفربول، السبت، الهولندي آرني سلوت، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، عقب موسمين داخل قلعة "أنفيلد"، وذلك بعد أن أخفق الفريق في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال "الريدز" في بيان: "يؤكد نادي ليفربول لكرة القدم أن آرني سلوت سيغادر منصبه مدربا رئيسيا بأثر فوري وأن عملية تعيين خليفة له جارية".

وتابع: "لا شك أن هذا كان قرارا صعبا علينا.. لقد كانت مساهمة آرني في نادي ليفربول خلال فترة وجوده معنا كبيرة ومؤثرة، والأهم من ذلك كله بالنسبة للجماهير ولنا، أنها كانت ناجحة".

وأضاف: "في الوقت نفسه، توصلنا جميعا إلى استنتاج مفاده أن التغيير ضروري لكي يواصل النادي مسيرته نحو الأمام. ومرة ​​أخرى، يجب التأكيد أن هذا القرار لم يتخذ باستخفاف، بل على العكس تماما".

يذكر أن سلوت (47 عاما) وصل إلى ليفربول عام 2024 خلفا للألماني يورغن كلوب، بعد أن قاد فينورد إلى انتصارات في الدوري الهولندي الممتاز وكأس هولندا، ليحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رقم 20 لليفربول في موسمه الأول مع النادي.

لكن الموسم الماضي شهد تراجعا كبيرا للفريق بعد أن تلقى سلسلة هزائم قياسية بلغت 12 خسارة، ليخفق في الدفاع عن لقبه مكتفيا بالحصول على المركز الخامس في جدول الترتيب، ليتأهل بالكاد إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ومع ذلك، شهد هذا الموسم إنفاق النادي مبلغا ضخما قدره 519 مليون يورو على صفقات جديدة، بما في ذلك تحطيم الرقم القياسي لانتقالات الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، حيث تعاقد مع الألماني فلوريان فيرتز مقابل 134 مليون يورو، ثم مع السويدي ألكسندر إيساك مقابل 150 مليون يورو.

وبحسب إعلام إنجليزي يعد الإسباني أندوني إيراولا، المدير الفني السابق لفريق بورنموث، والذي قاده إلى المركز السادس، هو المرشح الأوفر حظا ليحل محل الهولندي في ملعب أنفيلد.