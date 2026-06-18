قدم.. ليفربول يفعّل بند فسخ عقد فيكتور مونوز مع أوساسونا تمهيدا لضم الجناح الدولي الإسباني إلى صفوفه في أولى صفقات الموسم الجديد الهجومية

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

يستعد فريق نادي ليفربول لكرة القدم للتعاقد مع الجناح الإسباني فيكتور مونوز من أوساسونا بعد تفعيل بند الشرط الجزائي في عقده مع أوساسونا البالغ 40 مليون يورو، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الخميس.

يعد اللاعب البالغ 22 عاما جزءا من تشكيلة المنتخب الإسباني في نهائيات كأس العالم 2026، وخضع لفحصه الطبي الأربعاء، حيث أرسل نادي ليفربول طاقمه إلى الولايات المتحدة.

ويستطيع مونوز الذي خاض أول مباراة دولية له في مارس، اللعب على كلا الجناحين، ومن المتوقع أن يبرم عقدا لمدة ست سنوات مع ليفربول، وسيدفع النادي الإنجليزي قيمة الصفقة على قسطين.

وكان نيوكاسل في محادثات متقدمة للتعاقد مع المهاجم، بعد أن باع أنتوني جوردون إلى برشلونة، لكن ليفربول فاز بالسباق على مونوز، الذي سجل سبعة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة في 36 مباراة في الموسم الماضي.

وبذلك يصبح مونوز أول لاعب ينضم إلى ليفربول منذ أن حل مواطنه أندوني إيراولا محل آرني سلوت كمدرب رئيسي في وقت سابق من هذا الشهر.

مونوز خريج أكاديمية لاماسيا الشهيرة التابعة لبرشلونة، وانضم لاحقا إلى ريال مدريد، حيث شارك كبديل لفترة وجيزة مرتين، قبل أن ينتقل إلى أوساسونا في يوليو 2025 مقابل 5 ملايين يورو.

احتفظ ريال مدريد بشرط 50 بالمئة من قيمة إعادة البيع، وكان لديه خيار الحصول على حقوق مماثلة لمونوز، وكان هناك تفكير في إعادته، لكن المخاوف بشأن وقت اللعب المنتظم تحت قيادة جوزيه مورينيو جعلت الأمر غير وارد بالنسبة لمونوز.

كما أبدى برشلونة أيضا اهتماما بضم اللاعب الشاب قبل أن يوقع مع الإنجليزي أنتوني جوردون في صفقة تزيد قيمتها عن 70 مليون يورو.

يلعب الجناح الإسباني الذي يستخدم قدمه اليمنى بشكل أساسي على الجانب الأيسر، ومع رحيل محمد صلاح، أصبحت الحاجة إلى تعزيزات هجومية واضحة.

ويثق ليفربول بأن وجود مونوز، إلى جانب ريو نغوموها وكودي غاكبو، سيضيف إلى تنوع الفريق، ويعتقد أن وصوله لن يؤثر على وقت لعب ريو نغوموها البالغ 17 عامًا، والذي ظهر لأول مرة مع منتخب إنجلترا في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن المتوقع ألا يكون مونوز الصفقة الهجومية الوحيدة التي سيبرمها ليفربول هذا الصيف، فلا يزال هناك اهتمام كبير بيان ديوماندي، لاعب لايبزيغ المتواجد حاليا مع منتخب كوت ديفوار في كأس العالم.