قدم.. ليفربول يعلن رحيل المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي عن صفوفه عقب انتهاء عقده هذا الصيف دون التوصل إلى اتفاق لتمديده لفترة أخرى

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن ليفربول الإنجليزي، الأحد، رحيل مدافعه الفرنسي إبراهيما كوناتي عن الفريق بنهاية عقده الصيف الجاري، بعد فشل الطرفين في التوصل لاتفاق بشأن التجديد.

وقال النادي، في بيان، إن كوناتي سيغادر "أنفيلد" نهاية يونيو/ حزيران، منهيا مسيرة استمرت خمسة أعوام مع "الريدز".

وأضاف أن المدافع الفرنسي يرحل بعدما ساهم في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/ 2025، إلى جانب الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة مرتين ودرع الاتحاد الإنجليزي.

وانضم كوناتي (27 عاما) إلى ليفربول قادما من لايبزيغ الألماني صيف 2021 مقابل 35 مليون جنيه إسترليني بعقد لخمس سنوات.

وشارك في 183 مباراة مع الفريق بمختلف المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف.

وكان النادي الإنجليزي قد دخل في محادثات سابقة لتمديد بقاء المدافع الفرنسي في "أنفيلد"، إلا أن المفاوضات انتهت بسبب خلاف حول قيمة العقد ومدته، ما أدى في النهاية إلى رحيله، وسط تقارير تتحدث عن اهتمام ريال مدريد الإسباني بضمه.

من جانبه، وجه كوناتي، رسالة وداع لجماهير ليفربول عبر حسابه على "إنستغرام"، قال فيها: "وصلت قبل خمس سنوات كلاعب شاب بأحلام كبيرة، واليوم أغادر بذكريات ستبقى معي مدى الحياة".

كما وجه شكره إلى زملائه والجهاز الفني والجماهير، مؤكدا أن اللعب في "أنفيلد" كان "تجربة استثنائية".



وأعرب عن حزنه لعدم تمكنه من توديع الجماهير في مباراته الأخيرة.