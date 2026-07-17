بعد أن كان عقده السابق ينتهي موسم 2027/ 2028، ليضمن بقاءه في قلعة أنفيلد حتى 2031

قدم.. ليفربول يربط لاعبه المجري دومينيك سوبوسلاي بعقد طويل الأمد بعد أن كان عقده السابق ينتهي موسم 2027/ 2028، ليضمن بقاءه في قلعة أنفيلد حتى 2031

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن ليفربول الإنجليزي، الجمعة، أن لاعب خط الوسط الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي، وقع عقدا جديدا طويل الأمد مع فريق كرة القدم الأول بالنادي، بعد أن كان عقده القديم ينتهي في صيف 2028.

وقال النادي الإنجليزي، في بيان: "وقع دومينيك سوبوسلاي، عقدا جديدا طويل الأمد مع نادي ليفربول".



وأضاف: "وقّع اللاعب الدولي المجري على تمديد عقده مع ليفربول قبل انطلاق موسم 2026/ 2027".

وانضم سوبوسلاي (25 عاما) إلى ليفربول قادما من لايبزيغ الألماني مقابل 70 مليون يورو في عام 2023، وخاض 147 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات، وسجل 28 هدفا.

وشهد موسمه الأول في أنفيلد نجاحا في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو"، سبقت الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث كان لاعب خط الوسط جزءا لا يتجزأ منه في موسم 2024/ 2025.

ثم قدم سوبوسلاي، أعلى أداء له فردي له مع الريدز خلال الموسم الماضي، حيث سجل 13 هدفا و12 تمريرة حاسمة في 53 مباراة، ليتم اختياره من قبل المشجعين كأفضل لاعب في الموسم لفريق الرجال.

وسيكون الموسم المقبل هو الموسم الرابع لسوبوسلاي، والأول تحت قيادة المدرب الإسباني أندوني إيراولا، الذي تولى المهمة خلفا للهولندي آرني سلوت، المقال من منصبه بعد أن خرج الفريق بموسم صفري.

وبحسب وسائل الإعلام الإنجليزية، يمتد العقد الجديد للاعب الوسط المجري حتى عام 2031، حيث يعتقد كل من النادي واللاعب أن أفضل سنوات سوبوسلاي لم تأت بعد.

ومع فقدان الفريق لاعبين مثل محمد صلاح، وآندي روبرتسون، وإبراهيما كوناتي، هذا الصيف، وانتهاء عقود أليسون بيكر، وفيرجيل فان دايك، في غضون 12 شهرا، فإن التزام سوبوسلاي، طويل الأمد يمثل دفعة هائلة للنادي.

وعاد سوبوسلاي، إلى مقاطعة ميرسيسايد (تحتضن مدينة ليفربول)، الثلاثاء، للتدريب قبل انطلاق الموسم، وسيكون جزءا من فريق ليفربول المسافر إلى الولايات المتحدة في جولته التحضيرية للموسم المقبل.