قدم.. ليفربول يتعاقد مع المدافع الفرنسي جيريمي جاكيه من ستاد رين بعقد طويل الأمد في ثاني صفقات "الريدز" للموسم الجديد..

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الأربعاء، إتمام صفقة التعاقد مع المدافع الفرنسي جيريمي جاكيه قادماً من ستاد رين الفرنسي، بعقد طويل الأمد، لتكون ثاني صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي: "أكمل النادي التعاقد مع المدافع جيريمي جاكيه من ستاد رين بعقد طويل الأمد، رهناً بالحصول على الموافقة الدولية".

وأضاف النادي: "كان ليفربول قد وافق على الصفقة في وقت سابق من هذا العام، ومن المقرر التصديق النهائي عليها خلال الأيام المقبلة".

وكان ليفربول قد توصل إلى اتفاق مسبق مع نادي رين لضم اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً، على أن يتم الإعلان الرسمي بعد استكمال الإجراءات الإدارية.

وتدرج جاكيه في جميع الفئات السنية لنادي ستاد رين، قبل أن ينجح في تثبيت أقدامه مع الفريق الأول، حيث خاض 33 مباراة بقميص الفريق الفرنسي.

وخاض اللاعب 21 مباراة مع رين خلال موسم 2025-2026، قبل أن تتوقف مشاركته مبكراً بسبب إصابة في الكتف تعرض لها في فبراير/شباط الماضي، أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

وذكرت صحيفة "الغارديان" أن قيمة الصفقة بلغت 70 مليون يورو، تشمل 64 مليون يورو كرسوم ثابتة و6 ملايين يورو كحوافز وإضافات، فيما وقع جاكيه عقداً لمدة خمس سنوات في أنفيلد، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ويُعد جاكيه ثاني صفقات ليفربول هذا الصيف، بعد التعاقد مع المهاجم الإسباني فيكتور مونيوز، عقب تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع أوساسونا الإسباني.