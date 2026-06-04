ليفربول الإنجليزي يتعاقد مع المدرب الإسباني أندوني إيراولا

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن ليفربول الإنجليزي، الخميس، تعيين الإسباني أندوني إيراولا، مدربا جديدا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعقد لموسمين حتى صيف 2028، وذلك خلفا للهولندي آرني سلوت، الذي أقيل من منصبه السبت الماضي.

وقال "الريدز" في بيان: "يؤكد نادي ليفربول لكرة القدم أن أندوني إيراولا، وافق على صفقة ليصبح المدرب الرئيسي الجديد للنادي قبل موسم 2026/ 2027".

وتابع: "سيتولى المدرب (43 عاما) زمام الأمور في ملعب أنفيلد خلفا لأرني سلوت، الذي غادر فريق الريدز، السبت".

وأضاف: "يأتي إيراولا، بعد ثلاث حملات رائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي بورنموث، حيث قادهم إلى أوروبا لأول مرة في تاريخهم، باحتلالهم المركز السادس في الجدول الشهر الماضي".

بدأ إيراولا، مسيرته المهنية في التدريب في قبرص عام 2018 مع نادي أيك لارنكا، وقضى فترات في موطنه إسبانيا مع ناديي ميراندا ورايو فاليكانو قبل انضمامه إلى بورنموث الذي قضى معه 3 مواسم.

وحقق المدرب الإسباني إنجازا تاريخيا بوصول بورنموث إلى المسابقات الأوروبية لأول مرة في تاريخ النادي الممتد لـ127 عاما، وذلك باحتلاله المركز السادس وتأهله إلى الدوري الأوروبي.

وأنهى بورنموث الموسم بفارق مركز واحد وثلاث نقاط فقط خلف ليفربول، واختتم الموسم بسلسلة من 18 مباراة دون هزيمة.

واتخذ ليفربول قرارا بإقالة سلوت، بعد إخفاق الفريق في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بمجيئه في المركز الخامس في جدول الترتيب، حيث تكبد الفريق سلسلة من 12 خسارة في المسابقة.

وأنفق ليفربول مبلغا ضخما قدره 519 مليون يورو على صفقات جديدة، بما في ذلك تحطيم الرقم القياسي لانتقالات الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، حيث تعاقد مع الألماني فلوريان فيرتز مقابل 134 مليون يورو، ثم مع السويدي ألكسندر إيساك مقابل 150 مليون يورو.