قدم.. ليفاندوفسكي يعلن رحيله عن برشلونة نهاية الموسم

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



أعلن لاعب كرة القدم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، السبت، رحيله عن صفوف نادي برشلونة بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد 4 مواسم قضاها مع الفريق الكاتالوني ساهم خلالها بالتتويج بالعديد من البطولات، آخرها الدوي الإسباني للموسم الحالي.

وقال ليفاندوفسكي عبر حسابه الشخصي بمنصة انستغرام: "بعد أربع سنوات مليئة بالتحديات والعمل الجاد، حان وقت الرحيل، أغادر بشعور أن المهمة قد اكتملت، 4 مواسم، 3 بطولات".

وتابع: "لن أنسى أبدا الحب الذي تلقيته من الجماهير منذ أيامي الأولى، كاتالونيا هي مكاني على الأرض، شكرا لكل من قابلتهم على طول الطريق خلال هذه السنوات الأربع الجميلة".

واختتم: "شكر خاص للرئيس لابورتا لمنحي فرصة عيش الفصل الأكثر روعة في مسيرتي المهنية. برشلونة عاد إلى مكانه الطبيعي، عاش برشلونة، عاشت كاتالونيا".

وتعاقد برشلونة مع ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 37 عاما، قادما من بايرن ميونخ في يوليو/تموز 2022 مقابل 50 مليون يورو، وشارك في 191 مباراة مع النادي، مسجلا 119 هدفا.

ساعد برشلونة على الفوز بلقب الدوري الإسباني في موسمه الأول، حيث سجل 33 هدفا في جميع المسابقات، ولعب دورا حاسما في الثلاثية المحلية لفريقه في موسم 2024-2025، بتسجيله 42 هدفا.

أمضى ليفاندوفسكي سابقا أربع سنوات في بوروسيا دورتموند، وساعد النادي على الفوز بلقبين في الدوري الألماني، قبل أن ينضم في عام 2014 إلى بايرن ميونخ، حيث فاز بلقب الدوري الألماني في كل موسم من مواسمه الثمانية في النادي البافاري.

وشارك ليفاندوفسكي أساسيا في 15 مباراة فقط من مباريات فريقه في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث دافع فريقه عن لقب الدوري، وسجل 18 هدفا في 44 مباراة في جميع المسابقات.

ولا يزال مصير المهاجم البولندي غير واضح في هذه المرحلة، لكن من المقرر أن يلعب مباراته الأخيرة على أرضه مع برشلونة ضد ريال بيتيس يوم الأحد.