في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي ليل الفرنسي..

قدم.. ليفانتي الإسباني يضم الدولي الجزائري عيسى ماندي حتى 2028 في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي ليل الفرنسي..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن نادي ليفانتي الإسباني، الخميس، تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي بعقد يمتد حتى يونيو/ حزيران 2028، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليل الفرنسي.

وقال النادي، في بيان: "توصل نادي ليفانتي واللاعب عيسى ماندي إلى اتفاق لانضمام المدافع الدولي الجزائري إلى صفوف الفريق وتعزيز خط دفاعه حتى يونيو 2028".

ويملك ماندي، البالغ من العمر 34 عاما، خبرة طويلة في الملاعب الأوروبية، إذ بدأ مسيرته مع نادي ستاد ريمس الفرنسي، قبل انتقاله إلى ريال بيتيس الإسباني عام 2016.

وخاض خمسة مواسم مع النادي الأندلسي، شارك خلالها في منافسات الدوري الإسباني والدوري الأوروبي.

وفي صيف 2021، انتقل ماندي إلى فياريال الإسباني، وخاض معه مباريات محلية وقارية، قبل أن ينضم إلى ليل الفرنسي عام 2024.

وشارك المدافع الجزائري في 40 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الماضي.

وعلى الصعيد الدولي، خاض ماندي 122 مباراة مع المنتخب الجزائري منذ ظهوره الأول في مباراة ودية أمام سلوفينيا عام 2014، وسجل 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

كما شارك ضمن التشكيلة الأساسية في المباريات الأربع التي خاضها منتخب الجزائر في كأس العالم 2026.