بعد مشاركته مع منتخب "الفراعنة" في كأس العالم 2026 قادما من نادي الزمالك

قدم.. لودوغوريتس البلغاري يضم المدافع المصري حسام عبد المجيد بعد مشاركته مع منتخب "الفراعنة" في كأس العالم 2026 قادما من نادي الزمالك

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أتم نادي لودوغوريتس، الناشط في دوري الدرجة الأولى البلغاري لكرة القدم، السبت، صفقة التعاقد مع المدافع الدولي المصري حسام عبد المجيد، قادمًا من صفوف الزمالك، دون الكشف عن مدة العقد أو قيمته.

وقال النادي البلغاري في بيان: "تعاقد نادي لودوغوريتس مع اللاعب الدولي المصري حسام عبد المجيد، وسيواصل المدافع، قائد نادي الزمالك، أحد أنجح الأندية الإفريقية، مسيرته الكروية مع بطل الدوري البلغاري 14 مرة".

وتابع: "يوم السبت، أكمل لودوغوريتس وبطل مصر (بطل الدوري الممتاز الموسم الماضي) الزمالك صفقة انتقال اللاعب، واجتاز حسام عبد المجيد بنجاح الفحوصات الطبية".

وينضم المدافع البالغ من العمر 25 عامًا إلى لودوغوريتس بعد تألقه اللافت مع الزمالك، حيث خاض عبد المجيد 171 مباراة بجميع المسابقات، وسجل 15 هدفًا، محققًا لقب الدوري 3 مرات، وكأس مصر مرتين، وكأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي مرة واحدة.

وكان عبد المجيد، الذي خاض 15 مباراة دولية، ضمن تشكيلة المنتخب المصري في كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث ترك بصمته بتسجيله ركلة الجزاء الحاسمة ضد أستراليا في دور الـ16، ليضمن للفراعنة التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

وبسبب مشاركته في كأس العالم، حصل حسام عبد المجيد على إجازة، وسينضم إلى معسكر تدريب لودوغوريتس في نهاية الشهر، وبحلول ذلك الوقت، سينهي النادي جميع الإجراءات الإدارية والوثائقية اللازمة لتسجيله مع الفريق.

ويُعد المدافع المصري ثاني صفقات لودوغوريتس الجديدة هذا الصيف، ففي أوائل يوليو/ تموز الجاري، ضم الفريق البلغاري اللاعب الدولي الشاب ميخائيل بولينداكوف، من شيفيلد يونايتد الإنجليزي.