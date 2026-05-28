قدم.. لندن تستضيف حفل الكرة الذهبية لأول مرة في تاريخ الجائزة احتفالا بالذكرى السبعين لإنشائها وفوز الإنجليزي ستانلي ماثيوز بها عام 1956..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الخميس، رسميا إقامة حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2026 في لندن يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الجائزة التي تقام فيها على الأراضي الإنجليزية.

وقال "يويفا" عبر موقعه الإلكتروني: "ستحتفل الكرة الذهبية، الجائزة الأكثر شهرة وتميزا في عالم كرة القدم، التي أنشأتها فرانس فوتبول في عام 1956، بالذكرى السبعين لتأسيسها من خلال إقامة حفل هذا العام في لندن، إنجلترا، في 26 أكتوبر لأول مرة".

وتابع: "تم تقديم الجائزة سنويا من قبل فرانس فوتبول (المملوكة لمجموعة ليكيب)، وقد تم تنظيمها بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ عام 2024، وهذا الاختيار الرمزي للمكان يشيد بلاعب كرة القدم الإنجليزي ستانلي ماثيوز، الفائز بالجائزة الافتتاحية قبل 70 عاما".

تم إنشاء جائزة الكرة الذهبية عام 1956، بناء على فكرة مبتكرة من الصحفيين الرياضيين الفرنسيين غابرييل هانو وجاك فيران، اللذين كانا يعملان في مجلة "فرانس فوتبول"، بهدف تكريم أفضل لاعب كرة قدم بناء على أدائه الفردي والجماعي طوال العام.

وبدأت الفكرة تحت مسمى "جائزة أفضل لاعب أوروبي في أوروبا"، وكان النجم الإنجليزي ستانلي ماثيوز أول من توج بها، قبل أن تتسع دائرتها في عام 1995 لتشمل أي لاعب محترف داخل الأندية الأوروبية بغض النظر عن جنسيته، ونالها الليبيري جورج ويا كأول لاعب غير أوروبي.

وفي عام 2007 ألغيت كافة القيود الجغرافية وأصبحت الجائزة متاحة رسميا لأي لاعب محترف في العالم، وتعتمد اختيارات الترشيح فيها على تصويت صحفيين رياضيين ممثلين لأعلى 100 دولة في تصنيف الفيفا.

ويعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي في الفوز بالجائزة برصيد 8 مرات يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 5 جوائز ثم الفرنسي ميشيل بلاتيني والهولنديين يوهان كرويف وماركو فان باستن (3 مرات)، فيما فاز جناح باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي بآخر جائزة.