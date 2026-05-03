قدم.. لانس يهدر فرصة تقليص الفارق مع باريس سان جيرمان بسقوطه في فخ التعادل أمام نيس بهدف لمثله في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسي

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أهدر فريق لانس فرصة تقليص الفارق مع المتصدر باريس سان جيرمان، بسقوطه في فخ التعادل مع مضيفه نيس بهدف لمثله، السبت، على ملعب "أليانز ريفييرا"، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وواصل لانس نزيف النقاط للمباراة الثانية تواليا بعد تعادله أيضا في الجولة الماضية أمام بريست، ليرفع رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني بفارق 6 نقاط خلف باريس سان جيرمان، لتتضاءل فرصه في المنافسة على اللقب.

في المقابل، أخفق نيس للمباراة السادسة تواليا (هزيمتان و4 تعادلات) ليحافظ على موقعه في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف خلف لو هافر، صاحب المركز الرابع عشر.

تقدم لانس بهدف سجله آلان سان ماكسيمين في الدقيقة 61 بعد ركنية لنيس ارتدت بهجمة سريعة للضيوف بتمريرة بينية من أدريان توماسون إلى ماكسيمين الذي راوغ الحارس وسدد في المرمى الخالي.

وشهدت الدقيقة 81 نقطة التحول في المباراة بعدما حصل اللاعب السعودي سعود عبد الحميد على بطاقة حمراء مباشرة بعد عرقلته سفيان ديوب لاعب نيس قبل الانفراد بالمرمى، ليستكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل نيس النقص العددي في صفوف منافسه، وأدرك التعادل بهدف سجله المدافع التونسي علي العابدي في الدقيقة 84 بعدما تابع تسديدة في الحائط البشري للاعبي لانس أثناء تنفيذ ركلة حرة.

وفي مباراة أخرى، تغلب موناكو على مضيفه ميتز بهدفين لهدف، ليرفع فريق الإمارة رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد ميتز عند 16 نقطة في المركز الأخير ليهبط رسميا إلى الدرجة الثانية.

سجل للفائز كل من الأمريكي فولارين بالوغون والإسباني أنسو فاتي في الدقيقتين 61 و1+90، وسجل للخاسر جيسي ديمينغيه في الدقيقة 49.