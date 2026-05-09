قدم.. لانس ينهي آمال نانت في البقاء بالدوري الفرنسي بعدما تغلب عليه بهدف في افتتاح الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أنهى فريق لانس آمال ضيفه نانت في البقاء بالدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد أن تغلب عليه بهدف، الجمعة، على ملعب "بولار ديليليس" في افتتاح الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة.

بهذه النتيجة، رفع لانس رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط خلف باريس سان جيرمان المتصدر، الذي يستضيف بريست الأحد، ويتمسك بحظوظه في المنافسة على اللقب حيث يملك مباراة مؤجلة مع العملاق الباريسي.

في المقابل، تجمد رصيد نانت عند 23 نقطة بتلقيه خسارته العشرين في المسابقة هذا الموسم ليظل في المركز السابع عشر وقبل الأخير، ويهبط رسميا إلى دوري الدرجة الثانية لأول مرة منذ 14 عاما.

سيطر لانس على مجريات اللقاء، ولاحت للاعبيه العديد من الفرص السهلة للتسجيل وألغى الحكم هدفين لصالحه، الأول بعد إشارة تسلل على ويسلي سعيد، والثاني للسنغالي عبد الله سيما بسبب لمسة يد.

وبينما كان اللقاء يتجه نحو نتيجة التعادل، تمكن اللاعب الشاب ميزيان سواريز، 16 عاما، من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 79، من أول لمسة له في المباراة بعد نزوله بديلا لسيما، مانحا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.