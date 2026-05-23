قدم.. لانس يحقق أول ألقابه في مسابقة كأس فرنسا بتغلبه على نيس بثلاثية مقابل هدف في المباراة النهائية بمشاركة السعودي سعود عبد الحميد

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

توج فريق لانس بلقب كأس فرنسا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نيس بثلاثية مقابل هدف، الجمعة، على ملعب "دي فرانس" بسان دوني، في المباراة النهائية.

بهذه النتيجة كسر فريق لانس سوء الحظ الذي لازمه في البطولة بعد أن سبق وخسر المباراة النهائية في 3 مناسبات سابقة آخرها قبل 28 عاما وتحديدا في موسم 1998، عندما خسر 1-2 أمام باريس سان جيرمان.

كما سبق ذلك حلوله وصيفا في البطولة أعوام 1948 و1975، وهو أيضا لقبه الكبير الأول منذ تتويجه بلقب الدوري الفرنسي عام 1998.

المباراة شهدت مشاركة الدولي السعودي سعود عبد الحميد في التشكيل الأساسي لفريق لانس ليساهم في إحراز اللقب، ليكون أول لاعب سعودي يحقق اللقب عبر التاريخ بصورة رسمية خلال الفترة الأخيرة.

جاءت البداية مفتوحة منذ صافرة الانطلاق، حيث سدد آلان سانت-ماكسيمين كرة مقوسة علت العارضة إلى خارج الملعب مبكرا، قبل أن يطلق إيلي وايي تسديدة فوق العارضة من مسافة قريبة.

وبعد أن أبعدت محاولة أخرى لسانت-ماكسيمين من على خط المرمى، افتتح توفان التسجيل في الدقيقة 25؛ إذ لعب حارس لانس روبن ريسير كرة طويلة وصلت إلى ماتيو أودول، الذي مررها عرضية ليحولها فلوريان توفان إلى الشباك.

وعاد توفان ليلعب دور صانع الألعاب في الدقيقة 42، عندما مرر كرة عرضية من ركلة ركنية ارتقى لها أودسون إدوارد ليضعها برأسه بقوة في المرمى، لكن جبريل كوليبالي تمكن من تقليص الفارق لنيس في الدقيقة 3+45 برأسية أيضا من كرة عرضية جوناثان كلوس.

وفي الشوط الثاني، حسم البديل السنغالي عبد الله سيما النتيجة لصالح لانس، بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 78، عندما استغل تمريرة طويلة من مالانغ سار أخفق المدافع البرازيلي دانتي في إبعادها لتصل إلى سيما المنفرد، ليضع الكرة في الشباك.

