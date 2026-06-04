بعد انتهاء فترة إعارته من روما الإيطالي، لينضم بصفة نهائية حتى العام 2029

قدم.. لانس الفرنسي يفعل بند شراء عقد السعودي سعود عبد الحميد بعد انتهاء فترة إعارته من روما الإيطالي، لينضم بصفة نهائية حتى العام 2029

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن نادي لانس، وصيف بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، الخميس، تفعيل بند شراء عقد اللاعب السعودي سعود عبد الحميد قادما من روما الإيطالي، لينضم حتى العام 2029.

وقال النادي الفرنسي في بيان: "تستمر الملحمة! تعاقد سعود عبد الحميد، المعار من روما إلى راسينغ مع خيار الشراء خلال موسم 2025/26، مع النادي بعقد جديد".

وتابع: "يعد عبد الحميد لاعبا محوريا في فوز راسينغ بكأس فرنسا "كريدي أجريكول" وتأهله لدوري أبطال أوروبا، وقد وقع عقدا يمتد حتى عام 2029".

انضم سعود عبد الحميد (26 عاما) إلى صفوف روما في صيف 2024، لكنه لم يحصل على فرصة إثبات وجوده مع "الجيالوروسي"، حيث لعب معه 8 مباريات فقط سجل خلالها هدفا وصنع مثله.

وانتقل صيف الموسم الجاري إلى لانس الفرنسي بنظام الإعارة ليتألق معه بشكل لافت، حيث شارك في 30 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة، وتوج مع النادي أخيرا بلقب كأس فرنسا.

وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية، بلغت قيمة الصفقة 3.5 ملايين يورو، ليصل الإجمالي إلى 4 ملايين يورو مع الإعارة، ويتضمن العقد شرطاً يمنح روما حق إعادة الشراء مقابل 4 ملايين يورو في صيف 2027.