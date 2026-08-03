بعقد لمدة 5 سنوات حتى 2031، قادما من شارلوروا البلجيكي ..

قدم.. لانس الفرنسي يضم الدولي الجزائري ياسين تيطراوي بعقد لمدة 5 سنوات حتى 2031، قادما من شارلوروا البلجيكي ..

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

تعاقد نادي لانس، وصيف الدوري الفرنسي لكرة القدم، الاثنين، رسميا مع الدولي الجزائري ياسين تيطراوي، لاعب خط وسط فريق شارلوروا البلجيكي، بعقد لمدة خمسة مواسم يمتد حتى صيف 2031.

وقال النادي الفرنسي في بيان: "يواصل النادي نشاطه في سوق الانتقالات بضم ياسين تيطراوي، لاعب الوسط المتكامل، الذي ينضم إلى صفوف الفريق بعد موسمين ناجحين مع نادي رويال شارلوروا".

وتابع: "يتميز اللاعب الجزائري الدولي، العائد من أمريكا، حيث شارك في كأس العالم 2026، بالركض الدؤوب والتحكم الدقيق في خط الوسط، وقد وقع عقدا مع أرتوا حتى عام 2031".

وتدرج تيطراوي، البالغ من العمر 23 عاما، في صفوف نادي بارادو، الذي شهد بروز لاعبين مثل رامي بن سبعيني ويوسف عطال وهشام بوداوي.

وبعد أن خاض 86 مباراة مع بارادو، سجل خلالها 12 هدفا وصنع 13 هدفا، انضم إلى شارلوروا عام 2024.

وقدم تيطراوي موسمين مميزين مع شارلوروا، وخاض معه 74 مباراة، وأصبح أحد أفضل لاعبي الارتكاز في الدوري البلجيكي، بفضل دقة تمريراته وقدرته على استرجاع الكرات ومساهماته الهجومية، ما جعله محط اهتمام عدة أندية أوروبية.

كما استعاد تيطراوي مكانته مع المنتخب الجزائري، وشارك ضمن قائمة "الخضر" في كأس العالم 2026، قبل أن يحسم نادي لانس الصفقة، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته، سيخوض خلالها منافسات دوري أبطال أوروبا مرتديا القميص رقم 8.