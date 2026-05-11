لامين يامال يرفع علم فلسطين في احتفالات برشلونة بالدوري

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

خطف النجم الشاب لامين يامال، جناح فريق برشلونة، الاثنين، الأضواء خلال احتفالات فريقه بالفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم في الموكب الذي جاب شوارع المدينة الكاتالونية على متن حافلة مكشوفة.

وخلال الموكب شوهد أيقونة "البلوغرانا" وهو يرفع ويلوح بعلم فلسطين، تعبيرا عن الدعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، في لقطة لاقت تفاعلا واسعا بين الجماهير وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وحقق يامال في الثامنة عشرة من عمره فقط 3 ألقاب في الدوري الإسباني منذ انضمامه للفريق الأول في نادي برشلونة، كان آخرها الأحد بعد فوز فريقه على ريال مدريد في "الكلاسيكو" بهدفين دون رد.

ولم يسبق لأي لاعب في تاريخ النادي أن حقق مثل هذا الإنجاز في هذه السن المبكرة، لكن خريج أكاديمية لاماسيا، المعروف بتحطيمه الأرقام القياسية في سن مبكرة، أضاف لقبًا آخر إلى رصيده.

وخلال الموكب، تحدث لامين وشكر الجماهير التي ملأت الشوارع احتفالا باللقب، حيث قال: "إنه أمر لا يصدق، إنهم دائما معنا، في الأيام المهمة وفي الأيام الأقل أهمية، هذا هو نادي حياتنا، سنكون دائمًا هنا من أجلهم، نحبهم".

كما شدد لامين على أهمية تقدير كل بطولة يحققها الفريق، مضيفا: "علينا أن نمنح كل لقب قيمته الحقيقية، لأن الفوز ليس أمرا سهلا، لقد مررنا بسنوات صعبة للغاية، لكننا الآن نستمتع بما نعيشه، قد يكون اليوم يوم عمل عادي في برشلونة، ومع ذلك تجد الجماهير هنا لدعمنا دائما".

ولم يخف اللاعب الشاب حلمه الأكبر، حين تحدث عن رغبته في الاحتفال مستقبلا بلقب دوري أبطال أوروبا، مؤكدا بثقة: "موكب احتفال بدوري أبطال أوروبا؟ بالتأكيد سيحدث".

