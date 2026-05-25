كومو يحقق إنجازا تاريخيا بالتأهل لدوري أبطال أوروبا

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

حقق فريق كومو إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة، عقب تغلبه على مضيفه كريمونيزي برباعية مقابل هدف، الأحد، على ملعب "جيوفاني زيني" في الجولة الختامية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

بهذه النتيجة، رفع كومو رصيده إلى 71 نقطة متقدما إلى المركز الرابع، ليحجز آخر المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، فيما تجمد رصيد كريمونيزي عند 34 نقطة في المركز الثامن عشر، ليهبط بعد موسم واحد فقط في الدوري الإيطالي.

أنهت كتيبة المدرب سيسك فابريغاس الشوط الأول بالتقدم بهدف دون رد سجله الإسباني خيسوس رودريغيز في الدقيقة 36 بتسديدة قوية بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء إلى الزاوية اليمنى العليا بعد هجمة مرتدة سريعة.

وفي الشوط الثاني، ضاعف اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس النتيجة لكومو في الدقيقة 51، لكن كريمونيزي قلص الفارق بعد 4 دقائق فقط عن طريق فيديريكو بونازولي من ركلة جزاء.

وفرض قائد الفريق لوكاس دا كونيا نفسه نجما للمواجهة بتسجيله ثنائية حاسمة في الدقيقتين 74 و81، مؤمنا فوزا تاريخيا نقل النادي إلى مصاف النخبة الأوروبية.

وفي مباريات أخرى، تغلب روما على مضيفه هيلاس فيرونا، الهابط، بهدفين دون رد سجلهما الهولندي دونيل مالين والبديل ستيفان الشعراوي في الدقيقتين 56 و3+90.

الفوز هو الخامس تواليا للجيالوروسي الذي رفع رصيده إلى 73 نقطة متقدما إلى المركز الثالث ليحجز مقعدا في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2018.

وتكبد ميلان خسارة مفاجئة بملعبه أمام ضيفه كالياري بهدفين لهدف، ليتراجع 3 مراكز دفعة واحدة محتلا المركز الخامس برصيد 70 نقطة ليودع رسميا صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

واكتفى يوفنتوس بنتيجة التعادل أمام مضيفه تورينو في"ديربي المدينة" بهدفين لمثلهما ليتراجع إلى المركز السادس برصيد 69 نقطة وتتبدد آماله هو الآخر في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وفاز نابولي على ضيفه أودينيزي بهدف دون رد ليحسم موقعه في المركز الثالث برصيد 76، فيما أعلن المدرب أنطونيو كونتي بعد اللقاء رحيله عن فريق الجنوب الإيطالي.

ونجح نادي ليتشي في تأمين بقائه رسميا بالفوز على جنوى بهدف دون رد، وبالنتيجة ذاتها فاز بارما على ساسوولو.