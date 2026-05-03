قدم.. كومو يتعادل مع نابولي ويمنح إنتر ميلان فرصة لحسم اللقب دون أهداف ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

فرض فريق كومو نتيجة التعادل السلبي على ضيفه نابولي، السبت، في ملعب "جوزيبي سينيغاليا"، ضمن الجولة الـ35 للمسابقة، ليمنح إنتر ميلان فرصة للتتويج باللقب رسميا قبل 3 جولات من الختام.

بهذه النتيجة، اكتفى "البارتينوبي" بحصد نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، بفارق 9 نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر، الذي يستضيف بارما الأحد، ونتيجة التعادل تمنحه اللقب.

في المقابل، رفع كومو رصيده إلى 62 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين خلف يوفنتوس الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، علما أن اليوفي يستضيف هيلاس فيرونا الأحد.



دخل كومو بقيادة مدربه الإسباني سيسك فابريغاس المباراة وهو يدرك أن الفوز سيضعه متساويا بالنقاط مع يوفنتوس على آخر بطاقات التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لكنه لم ينجح في تحقيق النتيجة التي أرادها.

وكان اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس قريبا من منح كومو التقدم في الدقيقة الثامنة، بعد أن انفرد ثم راوغ الحارس الصربي فلادان سافيتش، لكنه تباطأ في التسديد تجاه المرمى الخالي، ما أتاح للكوسوفي أمير رحماني العودة وإبعاد الكرة من على خط المرمى.

وتواصلت هجمات كومو، وأطاح المدافع الكرواتي إيفان سمولتشيتش بضربة رأس خارج المرمى، قبل أن يندفع الحارس فلادان سافيتش ليحرم السنغالي أساني ديياو من التسجيل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وسدد ديياو كرة رأسية فوق العارضة من مسافة قريبة عند الدقيقة 60، ثم واصل فلادان سافيتش تألقه بالتصدي ببراعة ليبعد محاولة الكرواتي الآخر مارتن باتورينا التي غيرت اتجاهها عن الزاوية السفلى.

وأرسل الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي أول تسديدة لنابولي في الشوط الثاني خارج المرمى في الدقيقة 80، ثم اصطدمت تسديدة لولبية مذهلة لماتيو بوليتانو بالقائم الأيسر لحارس كومو، الفرنسي جان بوتيز، من على حدود منطقة الجزاء بعد أربع دقائق.

ولم ينجح أي من الفريقين في هز الشباك حتى صافرة النهاية، ليصبح الطريق مهيأ أمام إنتر لحسم لقب الدوري الإيطالي بالاكتفاء بنقطة أمام بارما الأحد.