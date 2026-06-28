قدم.. كلارك يستقيل من تدريب منتخب اسكتلندا بعد وداع المونديال المنتخب خرج من دور المجموعات..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم، الأحد، استقالة ستيف كلارك من منصبه كمدير فني للمنتخب الأول، وذلك عقب تأكد خروج الفريق رسمياً من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وقال الاتحاد الاسكتلندي في بيان: "استقال ستيف كلارك من منصبه كمدرب رئيسي لمنتخب اسكتلندا للرجال".

وأضاف: "أعلن المدرب الوطني الأكثر نجاحا في البلاد إنهاء فترة توليه المسؤولية التي استمرت سبع سنوات بعد تأكيد خروج اسكتلندا من كأس العالم لكرة القدم 2026".

من جانبه، أعرب كلارك عن فخره بإنجازات الفريق خلال فترة توليه المسؤولية والتي امتدت لـ7 سنوات.

وقال كلارك في رسالة مفتوحة للجماهير: "إن أكثر ما يؤثر في هذا الوداع هو لاعبو فريقي، فلولاهم لما كنا لنحظى بأي من الذكريات التي جمعناها منذ عام 2019 وحتى الآن، إنهم يستحقون كل الثناء والإشادة التي يتلقونها، وكان شرفاً عظيماً لي أن أُدعى مدربهم".

وتولى المدرب البالغ من العمر 62 عاماً، منصبه على رأس القيادة الفنية للمنتخب الاسكتلندي عام 2019 وقاده إلى أول مشاركة له في كأس العالم للرجال منذ 28 عاما، بعد تأهله مرتين متتاليتين لبطولة كأس أمم أوروبا.

واستهل المنتخب الاسكتلندي مشواره في المونديال بالفوز على هايتي، قبل الخسارة أمام المغرب والبرازيل، ليكتفي بحصد 3 نقاط ليحتل المركز الثالث بالمجموعة الثالثة.

وكانت اسكتلندا تأمل بفوز غانا على كرواتيا بفارق 3 أهداف على الأقل، للحفاظ على حظوظها للتأهل ضمن أفضل الثوالث، لكن مع خسارة غانا أمام كرواتيا الأحد بنتيجة 1-2، تأكد خروج المنتخب الاسكتلندي بشكل رسمي من المونديال.

وبات كلارك ثاني مدرب يترك منصبه خلال كأس العالم 2026، بعدما سبقه المدرب صبري لموشي، الذي أقيل من تدريب منتخب تونس عقب الخسارة الثقيلة أمام السويد بنتيجة 1-5 في الجولة الأولى.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم، بين 11 يونيو/ حزيران الجاري و19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.