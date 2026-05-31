قدم.. كفاراتسخيليا أفضل لاعب بدوري الأبطال وغولر أفضل صاعد

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الأحد، تتويج الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، فيما نال التركي أردا غولر، لاعب ريال مدريد الإسباني، جائزة أفضل لاعب صاعد.

ولعب الجناح الجورجي (25 عاما)، دورا بارزا في تتويج باريس سان جيرمان بلقبه الثاني تواليا، بعدما سجل 10 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة خلال البطولة.

وكان لكفاراتسخيليا دور مؤثر في مواجهة أرسنال، بعدما تعرض لعرقلة من المدافع الإسباني كريستيان موسكيرا، ليحتسب الحكم ركلة جزاء سجلها عثمان ديمبيلي، مانحا فريق المدرب لويس إنريكي التعادل 1-1.

وجاء أبرز ظهور للاعب الجورجي في مواجهة بايرن ميونخ الألماني بذهاب نصف النهائي، التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان 5-4، حيث سجل هدفا لتعديل النتيجة 1-1 قبل أن يضيف هدفا ثانيا في الشوط الثاني.

وسجل كفاراتسخيليا، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان في يناير/ كانون الثاني 2025 قادما من نابولي الإيطالي بعقد لأربعة أعوام، 19 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة في 48 مباراة خلال الموسم الماضي.

كما اختير التركي أردا غولر، لاعب ريال مدريد، أفضل لاعب صاعد في البطولة، بعد تطور مستواه خلال موسم 2025-2026.



وشارك غولر أساسيا في 13 مباراة من أصل 14 هذا الموسم، بعدما خاض مباراة واحدة فقط أساسيا في الموسم السابق، كما ارتفعت دقائق لعبه من 142 دقيقة في موسم 2024-2025 إلى 1030 دقائق في الموسم المنصرم.

وقدم اللاعب التركي أداء مميزا في فوز ريال مدريد على يوفنتوس الإيطالي بمرحلة الدوري في أكتوبر/ تشرين الأول، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وأنهى غولر الموسم بـ4 تمريرات حاسمة، إلى جانب تسجيل أول هدفين له في دوري أبطال أوروبا، وكلاهما في إياب ربع النهائي أمام بايرن ميونخ.

وأعلن "يويفا" أيضا التشكيلة المثالية للبطولة، التي شهدت هيمنة من لاعبي باريس سان جيرمان.

إذ ضمت في حراسة المرمى: ديفيد رايا (أرسنال).

خط الدفاع: ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، نونو مينديز، وماركينيوس (باريس سان جيرمان)، غابرييل (أرسنال).

خط الوسط: ديكلان رايس (أرسنال)، فيتينيا، وخفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان)، مايكل أوليسيه (بايرن ميونخ).

المهاجمون: عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، هاري كين (بايرن ميونخ).