بعد شهر من تعرضه لانهيار على أرض الملعب في مباراة ودية بين الدنمارك وأوكرانيا

قدم.. كريستيان إريكسن يبدأ إعادة التأهيل في الدنمارك من أزمة قلبية بعد شهر من تعرضه لانهيار على أرض الملعب في مباراة ودية بين الدنمارك وأوكرانيا

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن نادي فولفسبورغ الألماني لكرة القدم، الخميس، أن لاعبه الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، سيبدأ برنامج إعادة تأهيل فردي في بلده الأم بعد تعرضه لانهيار آخر على أرض الملعب الشهر الماضي.

وقال النادي الألماني عبر موقعه الإلكتروني: "سيبدأ كريستيان إريكسن قريبا برنامجا تأهيليا فرديا، وبعد مناقشات مع المدير الإداري لنادي فولفسبورغ، ديتر هيكينغ، تقرر أن يكمل اللاعب (34 عاما) البرنامج في موطنه الدنمارك".

وتابع: "لا يزال نادي فولفسبورغ على اتصال دائم مع كريستيان والأطباء المشرفين على علاجه. نتمنى لكريستيان كل التوفيق في رحلة تأهيله".

يشار إلى أن إريكسن، سقط أرضا خلال مباراة ودية ضد أوكرانيا في أودنسه في يونيو/ حزيران الماضي، وتوقفت المباراة في الدقيقة 65 وأُلغيت بعد ذلك بوقت قصير، قبل أن يتمكن لاعب خط الوسط من مغادرة الملعب سيرا على الأقدام.

وتم تركيب جهاز مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزرع، وهو نوع من أجهزة تنظيم ضربات القلب، للاعب السابق لمانشستر يونايتد وتوتنهام بعد تعرضه لسكتة قلبية خلال مباراة في كأس أمم أوروبا 2020 ضد فنلندا.

وفي أعقاب حادثة يونيو الماضي، قال إريكسن، إنها "كانت حالة مختلفة عما حدث في عام 2021" وأوضح أن جهاز تنظيم ضربات القلب الخاص به "قام بالضبط بما صمم من أجله: حمايتي عندما كنت بحاجة إليه"، وأكد أيضا إنه "بخير" وأنه في المنزل مع عائلته.

ولم يتمكن إريكسن، من اللعب مع فريق إنتر ميلان في الدوري الإيطالي بعد إصابته بسكتة قلبية أولية في بطولة أوروبا بسبب القواعد في إيطاليا التي تمنع اللاعبين من المنافسة إذا كان لديهم أجهزة تنظيم ضربات القلب، لكنه استأنف مسيرته مع برينتفورد في عام 2022، بعد ثمانية أشهر من أول حادثة له على أرض الملعب.

ثم أمضى ثلاث سنوات مع مانشستر يونايتد قبل أن يلعب لصالح فولفسبورغ منذ سبتمبر/ أيلول 2025، حيث يسمح كل من الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الألماني للاعبين الذين لديهم جهاز تنظيم ضربات القلب بالمشاركة.

وجهاز تنظيم ضربات القلب القابل للزرع هو جهاز بحجم نصف حجم الهاتف المحمول تقريبا، مزود بأسلاك رفيعة تصل إلى المنطقة المحيطة بالقلب.

يوجد نوعان رئيسيان من أجهزة تنظيم ضربات القلب القابلة للزرع، حيث يوضع أحدهما تحت الجلد، عادة بالقرب من الإبط، ويعمل كجهاز مزيل الرجفان المصغر.

أما النوع الآخر فيتم تركيبه عادة في المساحة أسفل عظمة الترقوة مباشرة، ومثل جهاز تنظيم ضربات القلب، يمكنه أيضا إرسال إشارة كهربائية منتظمة إذا اكتشف أن القلب ينبض ببطء شديد.