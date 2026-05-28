عقب فوزه على رايو فاليكانو الإسباني بهدف دون رد في المباراة النهائية بمدينة لايبزيغ الألمانية..

قدم.. كريستال بالاس يتوج بدوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى عقب فوزه على رايو فاليكانو الإسباني بهدف دون رد في المباراة النهائية بمدينة لايبزيغ الألمانية..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

توج فريق كريستال بالاس الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه في النهائي على رايو فاليكانو الإسباني بهدف دون رد، الأربعاء، على ملعب "ريد بول أرينا" بمدينة لايبزيغ الألمانية.

وحصد بالاس أول لقب أوروبي في تاريخه الممتد عبر 165 عاما، ليضيف إنجازا آخر بعد فوزه في العام الماضي بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي والدرع الخيرية أمام ليفربول تحت قيادة المدرب النمساوي أوليفر غلاسنر.

وحافظ الفريق الإنجليزي، بهذا التتويج، على كأس البطولة في العاصمة لندن للعام الثاني على التوالي، والثالث في آخر 4 مواسم بعد أن سبق لوست هام وتشيلسي تحقيق اللقب عامي 2023 و2025 على الترتيب.

وأصبح كريستال بالاس أول ناد يفوز بلقب في أول مشاركة له في بطولة أوروبية كبرى، وذلك منذ فوز نادي مالين البلجيكي بكأس الكؤوس الأوروبية في موسم 1987-1988.

سجل هدف المباراة الوحيد المهاجم الدولي الفرنسي جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 51، بمتابعة ممتازة لكرة ارتدت من الأرجنتيني أوغوستو باتالا، حارس رايو فاليكانو، إثر تسديدة قوية من أدام وارتون.

وبات ماتيتا أول هداف فرنسي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك في خامس نهائي للمسابقة التي انطلقت في عام 2022.

وتوقف اللقاء لنحو 3 دقائق إثر سقوط مشجع في المدرجات، ما استدعى تدخلا سريعا من الجهات التنظيمية في الملعب.

وكان من المقرر في البداية أن يشارك كريستال بالاس في مسابقة الدوري الأوروبي، إلا أن الاتحاد الأوروبي (يويفا) قرر إبعاده إلى دوري المؤتمر بسبب مخالفة لوائح الملكية المشتركة، حيث كان المالك السابق جون تكستور يمتلك أسهما في كل من بالاس وليون الفرنسي.

لكن مع فوز الفريق بالبطولة هذا الموسم سيتأهل مباشرة في الموسم المقبل للمشاركة في الدوري الأوروبي.