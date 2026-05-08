قدم.. كريستال بالاس ورايو فاليكانو يعبران لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي بعد أن كررا فوزهما على شاختار دونيتسك وستراسبورغ في إياب نصف نهائي المسابقة

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

بلغ فريقا كريستال بالاس الإنجليزي ورايو فاليكانو الإسباني أول نهائي أوروبي طوال مسيرتهما، بعد عبورهما للمشهد الختامي في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، الخميس.

فعلى ملعب "سيلهرست بارك" كرر فريق كريستال بالاس الإنجليزي فوزه على شاختار دونيتسك الأوكراني بالفوز بهدفين مقابل هدف في إياب نصف النهائي، بعد سابق فوزه ذهابا 3-1 في بولندا، ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 5-2.

افتتح كريستال بالاس التسجيل في الدقيقة 25 بهدف عكسي سجله البرازيلي بيدرو هنريكي، مدافع شاختار، بالخطأ في مرماه، وعادل مواطنه إيجينالدو النتيجة للفريق الأوكراني في الدقيقة 34، قبل أن يسجل السنغالي إسماعيلا سار هدف الفوز في الدقيقة 52.

وعلى ملعب "دو لامينو"، جدد نادي رايو فاليكانو الإسباني تفوقه على مضيفه ستراسبورغ الفرنسي، بعدما تغلب عليه بهدف دون رد، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب بإسبانيا.

أحرز البرازيل أليماو هدف رايو فاليكانو الوحيد في الدقيقة 42، فيما أضاع الباراغواياني إنسيزو ركلة جزاء لستراسبورغ في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحافظ الفريق الإسباني على تقدمه ويحجز مقعده في أول نهائي أوروبي له على الإطلاق.

وتقام مباراة رايو فاليكانو وكريستال بالاس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في 27 مايو الجاري بملعب "ريد بول أرينا" بلايبزيغ في ألمانيا.