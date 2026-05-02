قدم.. "كاف" يعلن مواعيد كأس أمم إفريقيا 2027 والتصفيات المؤهلة

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، السبت، مواعيد النسخة السادسة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، بالإضافة إلى مباريات التصفيات المؤهلة للنهائيات القارية.

وتقام البطولة، التي تستضيفها 3 دول لأول مرة وهي كينيا وأوغندا وتنزانيا، بين 19 يونيو/ حزيران و17 يوليو/ تموز 2027، بمشاركة 24 منتخبا.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي تقام فيها النهائيات القارية خلال فترة الصيف في يونيو ويوليو بعد نسخة 2019 في مصر، وهو ما سيكون بمثابة ارتياح للأندية الأوروبية، التي لن تفقد لاعبيها في منتصف الموسم.

ولم يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد البلد الذي سيستضيف المباراة الافتتاحية من بين الدول الثلاث المضيفة، أو الأهم من ذلك، مكان إقامة المباراة النهائية.

أما بخصوص التصفيات فستجرى على ثلاث فترات استراحة تابعة للفيفا، تبدأ في وقت لاحق من هذا العام، على أن يسبقها قرعة التصفيات في 19 مايو/ أيار.

وتقام مباريات اليومين الأول والثاني من 21 سبتمبر/ أيلول إلى 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، بينما ستقام مباريات اليومين الثالث والرابع بين 9 و17 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وستكون هناك فترة توقف، على أن تكتمل التصفيات بالجولتين الخامسة والسادسة، واللتين ستقامان في الفترة من 22 إلى 30 مارس/ آذار 2027.

وفي ما يتعلق بالتصفيات، سيتم تقسيم الفرق الـ 48 المتبقية إلى 12 مجموعة تضم كل منها 4 فرق، ويتأهل الفريقان الأول والثاني في كل مجموعة إلى النهائيات التي تضم 24 فريقا.

وتتأهل الفرق الثلاثة المضيفة المشاركة تلقائيا، لكنها ستلعب في التصفيات، لذا لن تشهد مجموعاتها سوى فريق واحد آخر يتأهل.