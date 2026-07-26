بالتغلب على مونتريال إمباكت بهدف دون رد وتقليص الفارق إلى نقطتين خلف المتصدر في الدوري الأمريكي..

قدم.. كاسيميرو يقود إنتر ميامي للفوز في أول ظهور له بالتغلب على مونتريال إمباكت بهدف دون رد وتقليص الفارق إلى نقطتين خلف المتصدر في الدوري الأمريكي..

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

استهل البرازيلي كاسيميرو مشواره مع إنتر ميامي بقيادة فريقه للفوز خارج ملعبه على مونتريال إمباكت بهدف دون رد، الأحد، في الجولة الـ17 من الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم.

ورفع إنتر ميامي، حامل اللقب، رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، مقلصا الفارق إلى نقطتين خلف المتصدر ناشفيل، الذي خسر في الجولة ذاتها أمام أورلاندو سيتي بهدف دون رد، ليحقق الفريق انتصاره الثاني تواليا.

وشهدت المباراة الظهور الأول لكاسيميرو بقميص إنتر ميامي منذ انضمامه إلى صفوفه قبل أيام قليلة، حيث قدم اللاعب البرازيلي، البالغ من العمر 34 عاما، أداء مميزا وفرض سيطرته على إيقاع اللعب في خط الوسط على مدار الشوطين.

في المقابل، تواصل غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي ومواطنه رودريغو دي بول عن المباراة الثانية على التوالي، للحصول على راحة بعد مشاركتهما في كأس العالم 2026، والخسارة أمام إسبانيا في النهائي.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر المهاجم الأوروغواياني المخضرم لويس سواريز من ركلة جزاء في الدقيقة 81، بعد تعرض المكسيكي جيرمان بيرتيرامي للسقوط داخل منطقة الجزاء إثر اصطدام بالرؤوس.

وبهذا الهدف، رفع سواريز رصيده إلى 9 أهداف في الموسم، بعدما سجل 6 أهداف في آخر ثلاث مباريات، مواصلا تألقه مع الفريق.