قدم.. قونية سبور يواصل مفاجآته ويتأهل لنهائي كأس تركيا

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تأهل فريق قونية سبور إلى نهائي كأس تركيا لكرة القدم، بعدما انتزع فوزا ثمينا أمام مضيفه بشيكطاش بهدف دون رد في الوقت القاتل، الثلاثاء، على ملعب "توبراش"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من المسابقة.

بهذة النتيجة، واصل قونية سبور مفاجآته في البطولة، حيث تمكن من إقصاء حامل لقب نسخة الموسم قبل الماضي 2024، ومن قبلها تغلب على فنربهتشه، بطل نسخة 2023، في الدور ربع النهائي.

وضرب قونية سبور موعدا في النهائي المقرر إقامته يوم 24 مايو/أيار الجاري، مع الفائز من مواجهة نصف النهائي الآخر، الذي يجمع غنتشلربيرليغي وضيفه طرابزون سبور الأربعاء 13 مايو على ملعب "إريامان".

نجح أصحاب الأرض في فرض سيطرتهم على مجريات اللعب منذ البداية، وكثفوا من ضغطهم الهجومي بحثا عن هدف التقدم، ولاحت للاعبيه العديد من الفرص للتسجيل أبرزها تسديدة المالي البلال توريه التي ارتدت من العارضة في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، استمر الحال على ما هو عليه بهجوم ضاغط من بشيكطاش مقابل تنظيم دفاعي محكم من قونية سبور مع الاعتماد على الهجمات المرتدة لكن دون جديد على نتيجة اللقاء.

وفي الدقيقة 5+90 ومن هجمة مرتدة سريعة توغل البديل البلجيكي كاظم أولايغبي داخل منطقة جزاء بشيكطاش ليتعرض للعرقلة من جانب البنيني جونيور أولايتان، ليحتسب الحكم ركلة جزاء سجل منها الشمال مقدوني أنيس باردي هدف الفوز لقونية سبور.