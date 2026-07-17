القميص الذي ارتداه أسطورة كرة القدم البرازيلية الراحل عندما كان عمره 17 عاما أصبح ثاني أغلى قميص كرة قدم يباع في مزاد علني بعد قميص مارادونا

قدم.. قميص بيليه في نهائي مونديال 1958 يباع بـ4.9 ملايين دولار القميص الذي ارتداه أسطورة كرة القدم البرازيلية الراحل عندما كان عمره 17 عاما أصبح ثاني أغلى قميص كرة قدم يباع في مزاد علني بعد قميص مارادونا

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلنت دار "سوذبيز" للمزادات في نيويورك، الخميس، بيع القميص الذي ارتداه أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه في نهائي كأس العالم 1958 مقابل 4 ملايين و880 ألف دولار، ليصبح ثاني أغلى قميص كرة قدم يباع في مزاد علني.

وقالت دار المزادات، إن بيليه ارتدى القميص الذي يحمل الرقم 10 عندما كان يبلغ 17 عاماً، وقاد به البرازيل للفوز على السويد صاحبة الأرض بنتيجة 5-2 في ستوكهولم، وإحراز أول ألقابها في كأس العالم، بعدما سجل هدفين في المباراة النهائية.

وأضافت أن القميص حل ثانياً في قائمة أغلى قمصان كرة القدم المباعة في المزادات، خلف قميص الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي ارتداه عندما سجل هدفه الشهير بيده للأرجنتين في مرمى إنجلترا بكأس العالم 1986، وبيع مقابل 9.3 ملايين دولار عام 2022.

ويعد بيليه، الذي توفي عام 2022 عن عمر ناهز 82 عاماً، أصغر لاعب يسجل هدفاً في نهائي كأس العالم، وهو رقم قياسي لا يزال يحتفظ به منذ نسخة 1958.

وبحسب وثائق ملكية القميص، أهدى بيليه القميص بعد المباراة إلى زميله ديدا، الذي عهد به لاحقاً إلى عائلته في مدينة ماسيو بولاية ألاغواس، حيث بقي بحوزة شقيقه إدسون سانتا روزا بين عامي 1958 و1992.

وفي عام 1993، أسس الصحفي الرياضي لاوثيناي بيرديغاو متحف "إدفالدو ألفيس دي سانتا روزا" الرياضي في ماسيو تكريماً لديدا، الذي تبرع بالقميص للمتحف تقديراً لقيمته التاريخية، ليصبح أبرز مقتنياته ويعرض للزوار يومياً.

وفي سبتمبر/ أيلول 2004، عرض القميص في مزاد نظمته دار "كريستيز"، بعدما وثق مالكه آنذاك تاريخ ملكيته بالكامل، قبل أن يغيب عن العرض العام لأكثر من عقدين.

