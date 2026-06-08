قدم.. فيورنتينا الإيطالي يعين فابيو غروسو مدربا جديدا

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن نادي فيورنتينا بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الاثنين، تعيين المدافع الإيطالي السابق فابيو غروسو مديرا فنيا للفريق لمدة عامين.

وقال النادي الإيطالي في بيان: "يسر نادي فيورنتينا لكرة القدم أن يعلن عن تعيين فابيو غروسو مدربا جديدا للفريق الأول، بعقد يمتد حتى 30 يونيو/ حزيران 2028".

غروسو (48 عاما) الذي سجّل ركلة الجزاء الحاسمة لإيطاليا في الفوز بركلات الترجيح على فرنسا في نهائي كأس العالم 2006، بدأ مسيرته التدريبية في دوري الدرجة الثانية الإيطالي مع باري وهيلاس فيرونا، قبل أن يتولى مسؤولية بريشيا وسيون وفروزينوني وليون.

وكان آخر منصب له في ساسولو حيث حقق الصعود في موسمه الأول، بعد أن قادهم إلى مركز آمن في منتصف جدول الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

عانى فريق فيورنتينا من الهبوط في الموسم الماضي حين أقيل المدرب ستيفانو بيولي في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد بداية كارثية بعشر مباريات دون فوز، قبل أن يخلفه باولو فانولي في تدريب الفريق وقاده إلى المركز الخامس عشر، قبل أن يغادر النادي الجمعة.