قدم.. "فيفا" يعتمد القوائم النهائيات لمنتخبات المونديال

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الثلاثاء، اكتمال القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في مونديال 2026 والذي سينطلق يوم 11 يونيو الجاري في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال "فيفا" عبر موقعه الإلكتروني: "بمشاركة 48 منتخبا و1248 لاعبا، سيخوضون 104 مباريات في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، تمثّل هذه النسخة لحظة فارقة في تاريخ كرة القدم العالمية، إذ تفتح الباب أمام مشاركة عدد أكبر من الدول واللاعبين وجماهيرهم أكثر من أي وقت مضى".

وتابع: "تؤكد قوائم الفرق المؤكدة على ضخامة البطولة وجاذبيتها الدائمة، حيث يعود 357 لاعبا بعد مشاركتهم في بطولة كأس العالم مرة واحدة على الأقل سابقا".

وأضاف: "من المقرر أن يخوض نحو 891 لاعبا هذه المنافسة للمرة الأولى، مما يبرز استمرارية اللعبة وتجددها على مستوى العالم".

ومع اكتمال القوائم، كانت هناك عدة ظواهر أبرزها التفاوت الكبير بين الأجيال، إذ يفصل أكثر من 25 عاما بين أكبر لاعب (كريغ غوردون من اسكتلندا، 43 عاما و162 يوما) وأصغرهم (جيلبرتو مورا من المكسيك، 17 عاما و240 يوما).

ومن المتوقع مشاركة 22 لاعبا دون سن العشرين، وسبعة لاعبين بلغوا الأربعين عاما أو أكثر عند انطلاق البطولة، في حين يعود 22 فائزا بكأس العالم لكرة القدم إلى الساحة العالمية.

إلى جانب عودة النجوم البارزين إلى البطولة الأهم في عالم كرة القدم، تسلط هذه البطولة الضوء أيضا على جيل جديد من اللاعبين والمنتخبات.

وتستعد منتخبات الرأس الأخضر وكوراساو والأردن وأوزبكستان لخوض غمار كأس العالم للمرة الأولى، مما يبرز كيف يساهم النظام الموسع في جعل البطولة أكثر تمثيلا للعبة العالمية.

ومن أبرز لاعبي الجيل القادم أيضا الفرنسي وارن زائير-إيمري، والنيوزيلندي فين سورمان، والمغربي بلال الخنوس، وغيرهم الكثير.

في الوقت نفسه، يستعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وحارس المرمى المكسيكي الأسطوري غييرمو أوتشوا، لخوض مشاركة قياسية في كأس العالم للمرة السادسة.

ويتوزع اللاعبون المشاركون بين 449 ناديا مختلفا من 71 دولة (14 ناديا من منطقة الاتحاد الآسيوي، وستة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وسبعة من اتحاد الكونكاكاف، وثمانية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وناديا واحدا من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، و35 من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم).

كما تبرز قوائم المنتخبات تباينا في خصائص المنتخبات الوطنية، بدءا من قطر والسعودية، اللتين تشكل منتخباتهما بالكامل تقريبا من لاعبين محليين (25 من أصل 26 في كلتا الحالتين)، وصولا إلى منتخبات أخرى، مثل الرأس الأخضر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكوت ديفوار، وكوراساو، والسنغال، وأوروغواي، التي تستقطب لاعبيها بالكامل من الدوريات الخارجية.

وعندما يتعلق الأمر بمن يديرون قوائم الفرق، فإن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب غانا، يدرب في كأس العالم للمرة الخامسة على التوالي، بعد أن قاد البرتغال في عام 2010 وإيران في أعوام 2014 و2018 و2022. وهو ثاني مدرب فقط يشارك في خمس بطولات متتالية، بعد الصربي بورا ميلوتينوفيتش (1986-2002).

ووفقا للوائح كأس العالم 2026، يسمح بإجراء التبديلات فقط في حالة الإصابة الخطيرة أو المرض، وذلك حتى 24 ساعة قبل انطلاق المباراة الأولى للفريق، ما لم يوافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على خلاف ذلك.