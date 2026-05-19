قدم.. فيرمين لوبيز يواجه شبح الغياب عن إسبانيا في كأس العالم 2026 بعد إعلان فريق برشلونة خضوعه لعملية جراحية إثر تعرضه لكسر في مشط القدم اليمنى في مباراة ريال بيتيس بالدوري

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، خضوع لاعبه فيرمين لوبيز لعملية جراحية إثر تعرضه لكسر في مشط القدم اليمنى، مما يهدد مشاركته في كأس العالم 2026.

وقال النادي الكاتالوني في بيان: "تعرض لاعب الفريق الأول فيرمين لوبيز (23 عاما) لكسر في عظمة مشط القدم الخامسة في قدمه اليمنى خلال مباراة فريقه ضد ريال بيتيس وسيخضع لعملية جراحية".

وتعرض اللاعب للإصابة في مباراة الأحد في الجولة 37 للدوري (الليغا) التي انتهت لصالح البلوغرانا بنتيجة 3-1، وتشير التقييمات الأولية إلى أن لوبيز قد يغيب عن الملاعب لمدة تراوح بين 6 و8 أسابيع، وهي فترة كافية لغيابه عن كأس العالم.

ويعد غياب فيرمين ضربة قوية للمنتخب الإسباني رغم أنه لم يكن لاعبا أساسيا مع المدرب لويس دي لا فوينتي في التصفيات، إذ كانت مشاركته محدودة، إلا أن تألقه في نهاية الموسم جعله أحد أهم لاعبي برشلونة الذي فاز بلقب الدوري.

وقدم لاعب الوسط الإسباني مستوى متميزا مع الفريق الكاتالوني ليسهم بشكل مؤثر في الفوز بلقب الدوري للمرة الثانية تواليا والتاسعة والعشرين في تاريخه، وبلغ رصيده هذا الموسم 13 هدفا و17 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.

وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، يعتزم دي لافوينتي عدم إشراك لامين يامال، ونيكو ويليامز، وميكيل ميرينو حتى المباراة ضد أوروغواي، وهذا يعني أن فيرمين لوبيز كان أحد الخيارات الأساسية المطروحة في تشكيلة المنتخب في المراحل الأولى من البطولة.

ومن المقرر أن يعلن دي لا فوينتي عن قائمة "لاروخا" النهائية الاثنين المقبل، حين ينافس الفريق في المجموعة الثامنة بكأس العالم 2026، مع منتخبات السعودية وأوروغواي والرأس الأخضر.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم في الفترة من 11 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز المقبلين، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.