قدم.. فياريال يلحق خسارة كبيرة بليفانتي ويقربه من الهبوط بالفوز بخماسية لهدف في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

ألحق فريق فياريال خسارة ثقيلة بضيفه ليفانتي ليضعف آماله في سباق الهروب من دوامة الهبوط، بعد أن تغلب عليه بخماسية لهدف، السبت، على ملعب "لا سيراميكا"، في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني "لا ليغا".

ورفع فريق "الغواصات الصفراء" رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث مسجلا انتصاره السادس تواليا على أرضه في الدوري الإسباني، ليبتعد بفارق 8 نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع، الذي يملك مباراة أقل.

في المقابل، تجمد رصيد ليفانتي عند 33 نقطة بعد تلقيه خسارته السابعة عشرة في المسابقة هذا الموسم، ليحتل المركز التاسع عشر وقبل الأخير، بفارق 3 نقاط خلف ألافيس صاحب المركز السابع عشر، أقرب مراكز الأمان، والذي يستضيف أتلتيكو مدريد لاحقا.

أنهى أصحاب الأرض الشوط الأول بالتقدم بهدف دون رد، سجله جورجيس ميكاتدزه في الدقيقة 38 مستفيدا من خطأ فادح من الأرجنتيني ماتياس مورينو، مدافع ليفانتي، الذي أعاد كرة قصيرة لحارسه، ليقتنصها المهاجم الجورجي ويضعها في الشباك بسهولة.

وفي الشوط الثاني، تمكن ليفانتي من العودة في نتيجة المباراة بتسجيل هدف التعادل عبر كارلوس إسبي في الدقيقة 51 برأسية، بعد تمريرة عرضية متقنة من زميله بابلو مارتينيز أندريس.

لكن فياريال استعاد توازنه سريعا ليتمكن من تسجيل 4 أهداف متتالية عبر ألبيرتو موليرو وجورجيس ميكاتدزه والكندي تاجون بوشانان والإيفواري نيكولاس بيبي في الدقائق 62 و68 و87 و90.