قدم.. فياريال يعلن رحيل مدربه مارسيلينو غارسيا نهاية الموسم

أعلن نادي فياريال، ثالث الترتيب بالدوري الإسباني لكرة القدم، الاثنين، أن مدربه مارسيلينو غارسيا سيغادر في نهاية الموسم على الرغم من ضمان تأهله لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

وقال النادي في بيان رسمي: "سينفصل نادي فياريال ومدربه مارسيلينو غارسيا تورال بنهاية الموسم، ليختتم المدرب الأسطوري فترته الثانية مع النادي، بعد أن انضم إليه عام 2023 وقاده للتأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي".

وتابع: "يتقدم نادي فياريال لكرة القدم بالشكر الجزيل لمارسيلينو وطاقمه التدريبي على احترافيتهم والتزامهم وعملهم الدؤوب منذ اليوم الأول، فضلا عن تفانيهم اليومي ومساهمتهم في تطوير الفريق خلال المواسم السبعة التي قاد فيها الفريق على فترتين منفصلتين".

انضم غارسيا، البالغ من العمر 60 عاما، مجددا إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال في عام 2023، بعد أن فاز بكأس الملك مع فالنسيا في عام 2019 وكأس السوبر الإسباني مع أتلتيك بلباو في عام 2021.

وتعد هذه هي الفترة الثانية للمدرب الإسباني الذي قاد "الغواصات الصفراء" في فترة سابقة بين عامي 2013 و2016 وقادهم للعودة إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، ليصبح أكثر مدرب قاد الفريق في تاريخ النادي بعدد 298 مباراة في جميع المسابقات محققا 145 انتصارا.

كما حقق مارسيلينو خمسة تأهلات أوروبية بين دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، الذي تأهل فيه إلى الدور نصف النهائي في عام 2016، بالإضافة إلى الدور نصف النهائي من كأس الملك في عام 2015.

ومن المقرر أن يقوم فياريال بتكريم المدرب في آخر مباراة له في الدوري الإسباني ضد أتلتيكو مدريد المقررة يوم الأحد 24 مايو/ أيار الجاري وذلك في حفل مع الجماهير في ملعب "لا سيراميكا".