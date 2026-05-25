قدم.. فياريال ريال يقسو على أتلتيكو مدريد في ختام الليغا تغلب عليه بخماسية مقابل هدف في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

سجل المهاجم المخضرم أيوزي بيريز هدفين وصنع آخر ليقود فياريال إلى الفوز على ضيفه أتلتيكو مدريد بخماسية لهدف، الأحد، على ملعب "لا سيراميكا" في ختام الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

بهذا الفوز حسم فريق "الغواصات الصفراء" المركز الثالث في ترتيب أندية المسابقة بعد أن رفع رصيده إلى 72 نقطة بفارق 3 نقاط أمام أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع.

انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض برباعية مقابل هدف، إذ افتتح فياريال التسجيل في الدقيقة 30 عبر داني باريخو من ركلة جزاء إثر تعرض الإيفواري نيكولاس بيبي للعرقلة داخل المنطقة من خوان موسو.

وبعد أربع دقائق ضاعف أيوزي بيريز النتيجة لفياريال بتسجيل الهدف الثاني، حين استخلص ألفونسو بيدرازا الكرة من ماركوس يورينتي، ليرسلها عرضية أبعدها دافيد هانكو لكنها وصلت إلى بيريز، ليسددها بقوة في الشباك.

ووسع فياريال الفارق قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول عندما سجل الجورجي جورجيس ميكاتدزه الهدف الثالث، بعدما تلقى تمريرة من بيريز داخل المنطقة ليراوغ المدافع الفرنسي كليمان لانغليه ويسدد في المرمى.

وقلص مارك بوبيل الفارق للروخي بلانكوس في الدقيقة 43 حين حول برأسه ركلة ركنية متقنة من غريزمان إلى المرمى، لكن أصحاب الأرض استعادوا فارق الثلاثة أهداف بعدها بدقيقتين عبر تسديدة مذهلة من السنغالي بابي غايي من حدود المنطقة.

وفي الشوط الثاني، واصل فياريال تفوقه حيث اختتم بيريز الخماسية لفياريال في الدقيقة 54 ، بتسديدة أرضية إلى الزاوية اليسرى السفلى بعدما استلم تمريرة بيبي التي غيرت اتجاهها.