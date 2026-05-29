قدم.. فوز مصر على روسيا وديا في غياب محمد صلاح وقطر تخسر أمام أيرلندا وسط مظاهر داعمة للفلسطينيين في ملعب المباراة بدبلن..

فاز منتخب مصر لكرة القدم على نظيره الروسي بهدف دون رد، الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في آخر تجربة ودية للفراعنة قبل السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وسجل مصطفى عبد الرؤوف (زيكو)، لاعب بيراميدز، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65 برأسية حول بها عرضية متقنة من محمد هاني إلى الشباك، وذلك في مشاركته الدولية الأولى مع المنتخب المصري.

وغاب عن اللقاء محمد صلاح، الذي ودع مؤخرا نادي ليفربول الإنجليزي منهيا مسيرة امتدت 9 مواسم، إذ فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن منحه راحة قبل مواجهة البرازيل وديا في الولايات المتحدة يوم 6 يونيو/حزيران المقبل.

وقبل هذا الانتصار، التقى المنتخبان في 7 مواجهات سابقة، كانت الغلبة فيها للمنتخب الروسي الذي فاز في ست مباريات، مقابل فوز وحيد لمصر بنتيجة 2-1 عام 1991، سجل خلاله حسام حسن هدف الفوز عندما كان لاعبا، فيما أحرز أحمد رمزي الهدف الأول.

ومن المقرر أن يعلن حسام حسن استبعاد لاعب واحد من القائمة الأولية التي تضم 27 لاعبا قبل السفر إلى الولايات المتحدة لخوض المونديال، حيث أوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

ويستهل المنتخب المصري مشواره بمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو/حزيران في سياتل، قبل مواجهة نيوزيلندا في فانكوفر الكندية يوم 22 من الشهر نفسه، ثم يعود إلى سياتل لملاقاة إيران يوم 27 يونيو/حزيران.

وفي مباراة ودية أخرى، خسر المنتخب القطري أمام نظيره الأيرلندي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أفيفا" في العاصمة دبلن، ضمن استعداداته أيضا للمونديال.

وسجل ناثان كولينز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة برأسية، فيما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه جاك مويلان، لاعب منتخب أيرلندا، في الدقيقة 45، كما طرد المعز علي، لاعب المنتخب القطري، في الدقيقة 79.

وشهدت مدرجات الملعب إلقاء عدد من المشجعين كرات تنس تحمل ألوان العلم الفلسطيني وكُتب عليها "أوقفوا اللعبة"، تعبيرا عن التضامن مع الفلسطينيين، وكذلك للمطالبة برفض إقامة مباراة أيرلندا وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية.

كما اكتست المدرجات بالأعلام واللافتات الداعمة للقضية الفلسطينية، ما دفع حكم اللقاء إلى إيقاف اللعب لدقائق معدودة لإزالة الكرات من أرضية الملعب.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب القطري إلى الولايات المتحدة يوم 30 من الشهر الجاري، قبل أن تختتم استعداداتها بمواجهة السلفادور وديا في 6 يونيو/حزيران بمدينة لوس أنجلوس.

وتستهل قطر مشوارها في كأس العالم بمواجهة سويسرا يوم 13 يونيو/حزيران المقبل ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضا كندا والبوسنة والهرسك.